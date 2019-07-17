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Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать?

18.07.2019 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать?
shutterstock.com
  • У меня есть старая советская радиола. Занимает много места, собирает пыль. Решила выбросить, но внучка не позволяет: она говорит, за вещи советской эпохи можно выручить хорошие деньги. Задумалась: а ведь у меня в квартире полно ненужных предметов быта, сделанных в СССР. Что реально было бы продать? В. Светлова, Минск 

Покупателя можно найти практически на любую вещь. То, что один считает хламом, для другого может представлять немалую ценность. Это в теории. На практике предметы советского быта реализовать довольно сложно. Хотя и не невозможно. Во всяком случае многие пытаются. «АиФ» проанализировал объявления о продаже предметов старины и составил топ-5 артефактов, которые фигурируют там чаще всего.

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать? Не выбрасывать же. Где можно продать б/у вещи?

Мебель и люстры

Новые шкафы, комоды и письменные столы, изготовленные из массива, а не прессованного не пойми чего, ценятся очень дорого. А качественная советская мебель почему-то у нас считается ненужным старьем. Не исключено, что со временем отношение к ней изменится, тем более что мебель «под старину» входит в моду. Чем лучше состояние вашего стола или стула, тем проще будет найти покупателя.   Например, в одном из объявлений предлагается к продаже массивный шкаф в хорошем состоянии, сделанный в 1960 году. Стоит 60 белорусских рублей. Другой продавец за полужесткий стул времен СССР просит от 27 рублей. Третий предлагает купить этажерку из 60-х за 80 руб.

В отличном состоянии продаётся советская люстра с целыми плафонами и ручной росписью по фарфору. Продавец просит всего 35 руб.

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать? Можно ли вернуть в магазин или обменять подаренную посуду?

Посуда

Во многих советских семьях хранились серванты, заполненные чашками, рюмками и блюдцами, в том числе хрустальными и фарфоровыми. Как правило, их доставали для того, чтобы протереть пыль, после чего любовно клали обратно. Лишний раз не использовали, чтобы не разбить такую красоту. Поэтому сегодня можно встретить очень много объявлений о продаже посуды. 

 Цены очень разные. Например, за советскую сахарницу из зеленого стекла просят 12 рублей, за графин из розового стекла – 6 руб., за вазу-конфетницу и пивной бокал – 10 руб., за фарфоровую супницу – 25 руб., за чайную пару – 28 руб. А вот более «статусные» вещи: столовый набор «Мадонна» из ГДР за 440 руб., чехословацкие фарфоровые тарелки (11 штук) за 50 руб.

Разгрузив сервант, не забудьте и его выставить на продажу.

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать? Сапфировое vs минеральное: стекло, которое лучше всего защитит часы

Часы

Это раньше часы были предметом необходимости. Сегодня, когда у каждого есть мобильный, они скорее деталь внешнего образа или интерьера. Но, несмотря на это, продажи наручных часов по всему миру растут, а некоторые швейцарские модели стоят как квартира в центре Минска.

Советские часы по цене швейцарских продать вряд ли получится, но за небольшую цену – очень даже возможно. Например, продаются настенные часы «Янтарь» в хорошем состоянии и наручные – производства завода «Луч». Цена договорная. За 10 руб. можно купить настольные часы «Янтарь» с будильником. Податель объявления пишет, что по состоянию они как новые. За 30 руб. продаются раритетные часы «Диалог СССР-США».

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать? Стоит ли отдавать бесплатно старый телевизор или холодильник?

Техника

Советская техника до сих пор «на ходу».

Если наша читательница решит продать свою радиолу, она смело может выставлять цену 40-60 рублей и выше – именно столько просят конкуренты.

Один из подателей объявления готов скрепя сердце расстаться с телевизором «Неман» 1968 года выпуска за «жалкие» 250 рублей. Работает ли он  – неизвестно. В другом объявлении говорится об «очень древнем», ламповом, телевизоре в исправном состоянии. Цена – 40 руб.

Еще один продавец за 60 руб. отдаст швейную машинку производства завода им. Калинина в рабочем состоянии. А вот лот, который может заинтересовать фотолюбителей, – фотоаппарат ФЭД-3 с объективом индустар-61 2.8/52 (И-61). В кожаном чехле, рабочий. Цена – 20 руб.

Игры и статуэтки

Старые детские велосипеды, модельки автомобилей в упаковках, раритетные пятнашки, куклы, шашки и шахматы – всё это, как правило, стоит сущие копейки. В объявлениях часто даже не указывается цена.

Относительно дорого стоят бюсты и статуэтки. Например, бюстик знаменитой балерины Галины Улановой с советским клеймом оценивается продавцом в 100 рублей. А за фарфоровую фигурку «Юная балерина» (изображающую актрису Татьяну Пилецкую в детстве) реально выручить 1300 руб. и больше.

Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать?
Раритет с чердака. Как и почем продать старые советские вещи
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Советы

Пообщавшись с коллекционерами и теми, кто профессионально занимается продажей раритета, мы можем посоветовать следующее:

• Если у вас много советских вещей и вы не знаете, какие из них представляют ценность, а какие нет, попробуйте подойти к вопросу комплексно: составьте список ненужных предметов, после чего выложите его в Интернет.

• Попросите детей или внуков помочь с инвентаризацией. Составьте красивые описания, добавьте яркие фото. Если у вещи есть история – расскажите её. Может быть, на вашем стуле сидел Брежнев. Тогда этот стул стоит дорого.

• В Беларуси достаточно порталов, где можно разместить бесплатные объявления. Используйте их. Не забывайте также про комиссионные и антикварные магазины, сервисы аукционов.

• Вещь тем дороже, чем она уникальней. Если у вас есть редкая статуэтка, она почти наверняка найдет своего покупателя. Также стоимость определяет состояние предмета. Как узнать цену лота? Посмотрите в Сети объявления конкурентов. Кто-нибудь что-нибудь похожее наверняка уже продавал. 

• Если совсем не получается ничего продать, поищите объявления – часто их размещают в социальных сетях – о покупке или аренде вещей для киносъемок.  Сейчас модно снимать фильмы о СССР. Для них нужен реквизит.

 
Теги: Минск
 
 
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