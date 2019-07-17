Вещи из СССР. Можно ли сейчас на них заработать?

Источник материала: Аргументы и факты

У меня есть старая советская радиола. Занимает много места, собирает пыль. Решила выбросить, но внучка не позволяет: она говорит, за вещи советской эпохи можно выручить хорошие деньги. Задумалась: а ведь у меня в квартире полно ненужных предметов быта, сделанных в СССР. Что реально было бы продать? В. Светлова, Минск

Покупателя можно найти практически на любую вещь. То, что один считает хламом, для другого может представлять немалую ценность. Это в теории. На практике предметы советского быта реализовать довольно сложно. Хотя и не невозможно. Во всяком случае многие пытаются. «АиФ» проанализировал объявления о продаже предметов старины и составил топ-5 артефактов, которые фигурируют там чаще всего.

Мебель и люстры

Новые шкафы, комоды и письменные столы, изготовленные из массива, а не прессованного не пойми чего, ценятся очень дорого. А качественная советская мебель почему-то у нас считается ненужным старьем. Не исключено, что со временем отношение к ней изменится, тем более что мебель «под старину» входит в моду. Чем лучше состояние вашего стола или стула, тем проще будет найти покупателя. Например, в одном из объявлений предлагается к продаже массивный шкаф в хорошем состоянии, сделанный в 1960 году. Стоит 60 белорусских рублей. Другой продавец за полужесткий стул времен СССР просит от 27 рублей. Третий предлагает купить этажерку из 60-х за 80 руб.

В отличном состоянии продаётся советская люстра с целыми плафонами и ручной росписью по фарфору. Продавец просит всего 35 руб.

Посуда

Во многих советских семьях хранились серванты, заполненные чашками, рюмками и блюдцами, в том числе хрустальными и фарфоровыми. Как правило, их доставали для того, чтобы протереть пыль, после чего любовно клали обратно. Лишний раз не использовали, чтобы не разбить такую красоту. Поэтому сегодня можно встретить очень много объявлений о продаже посуды.

Цены очень разные. Например, за советскую сахарницу из зеленого стекла просят 12 рублей, за графин из розового стекла – 6 руб., за вазу-конфетницу и пивной бокал – 10 руб., за фарфоровую супницу – 25 руб., за чайную пару – 28 руб. А вот более «статусные» вещи: столовый набор «Мадонна» из ГДР за 440 руб., чехословацкие фарфоровые тарелки (11 штук) за 50 руб.

Разгрузив сервант, не забудьте и его выставить на продажу.

Часы

Это раньше часы были предметом необходимости. Сегодня, когда у каждого есть мобильный, они скорее деталь внешнего образа или интерьера. Но, несмотря на это, продажи наручных часов по всему миру растут, а некоторые швейцарские модели стоят как квартира в центре Минска.

Советские часы по цене швейцарских продать вряд ли получится, но за небольшую цену – очень даже возможно. Например, продаются настенные часы «Янтарь» в хорошем состоянии и наручные – производства завода «Луч». Цена договорная. За 10 руб. можно купить настольные часы «Янтарь» с будильником. Податель объявления пишет, что по состоянию они как новые. За 30 руб. продаются раритетные часы «Диалог СССР-США».

Техника

Советская техника до сих пор «на ходу».

Если наша читательница решит продать свою радиолу, она смело может выставлять цену 40-60 рублей и выше – именно столько просят конкуренты.

Один из подателей объявления готов скрепя сердце расстаться с телевизором «Неман» 1968 года выпуска за «жалкие» 250 рублей. Работает ли он – неизвестно. В другом объявлении говорится об «очень древнем», ламповом, телевизоре в исправном состоянии. Цена – 40 руб.

Еще один продавец за 60 руб. отдаст швейную машинку производства завода им. Калинина в рабочем состоянии. А вот лот, который может заинтересовать фотолюбителей, – фотоаппарат ФЭД-3 с объективом индустар-61 2.8/52 (И-61). В кожаном чехле, рабочий. Цена – 20 руб.

Игры и статуэтки

Старые детские велосипеды, модельки автомобилей в упаковках, раритетные пятнашки, куклы, шашки и шахматы – всё это, как правило, стоит сущие копейки. В объявлениях часто даже не указывается цена.

Относительно дорого стоят бюсты и статуэтки. Например, бюстик знаменитой балерины Галины Улановой с советским клеймом оценивается продавцом в 100 рублей. А за фарфоровую фигурку «Юная балерина» (изображающую актрису Татьяну Пилецкую в детстве) реально выручить 1300 руб. и больше.

Раритет с чердака. Как и почем продать старые советские вещи Подробнее

Советы

Пообщавшись с коллекционерами и теми, кто профессионально занимается продажей раритета, мы можем посоветовать следующее:

• Если у вас много советских вещей и вы не знаете, какие из них представляют ценность, а какие нет, попробуйте подойти к вопросу комплексно: составьте список ненужных предметов, после чего выложите его в Интернет.

• Попросите детей или внуков помочь с инвентаризацией. Составьте красивые описания, добавьте яркие фото. Если у вещи есть история – расскажите её. Может быть, на вашем стуле сидел Брежнев. Тогда этот стул стоит дорого.

• В Беларуси достаточно порталов, где можно разместить бесплатные объявления. Используйте их. Не забывайте также про комиссионные и антикварные магазины, сервисы аукционов.

• Вещь тем дороже, чем она уникальней. Если у вас есть редкая статуэтка, она почти наверняка найдет своего покупателя. Также стоимость определяет состояние предмета. Как узнать цену лота? Посмотрите в Сети объявления конкурентов. Кто-нибудь что-нибудь похожее наверняка уже продавал.

• Если совсем не получается ничего продать, поищите объявления – часто их размещают в социальных сетях – о покупке или аренде вещей для киносъемок. Сейчас модно снимать фильмы о СССР. Для них нужен реквизит.