А скидку дадите? Как покупать всё что угодно дешевле

Источник материала: Аргументы и факты

Можно выделить по меньшей мере три золотых правила, которые помогут сбить цену на что угодно. Проиллюстрируем их реальными историями из опыта наших читателей.

Просите

Первое и самое главное: хотите скидку – попросите её. Это не занимает много времени и не требует больших усилий. Но, когда человек просит об услуге, ему бывает сложно отказать.

Это правило на 100% действует для рынков. Одна наша читательница брала с собой на Комаровский рынок беременную дочку с большим животом и у каждого продавца просила скидку «на мальчика». К чести продавцов, цену снижал каждый. Некоторые ещё и докладывали овощей или фруктов бесплатно.

Пробовать сбивать цену нужно, и когда вы делаете покупки в традиционных или интернет-магазинах. Даже если вам откажут, могут предложить что-то взамен: скидочную карту, бонусные стельки или хотя бы воздушный шарик для ребенка.

Обращайтесь по адресу

Самое удивительное, что скидки можно просить даже в самых неожиданных местах, например, автосалонах. Но обращаться за ними нужно к правильным людям, тем, которые принимают решения.

Читатель «АиФ» покупал новую машину. Старую он хотел сдать в трейд-ин. Однако оценщик автосалона очень низко оценил б/у авто. Убедить его поднять цену было невозможно. Никакие аргументы не действовали. Тогда читатель пошёл кружным путём. Он обратился к менеджеру по продажам, с которым консультировался прежде, и объяснил ситуацию. Сказал, что готов прямо сейчас купить авто из салона, но его не устраивает оценка по трейд-ин. Покупатель мог продать машину и сам, но это заняло бы много времени.

Менеджер нашел решение. Он предложил клиенту солидную скидку на новую машину и резиновые коврики в подарок. Это устроило читателя, сделка состоялась.

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Бонус за опт

Что бы вы ни покупали, вы всегда можете претендовать на скидку, если берёте оптом. Это действует даже при покупке… недвижимости.

Так, несколько семей скооперировались и обратились к одному из минских застройщиков с предложением: они заберут оставшиеся у него несколько квартир на «неудачных» этажах (первом и последнем) взамен на скидку. Тот поколебался было, но пошел навстречу, поскольку именно эти квартиры долго не могли продать и они висели «мертвым грузом».

Помогите отказать

Искреннее участие, готовность пойти человеку навстречу, а также честность – в совокупности эти три качества образуют мощное оружие, способное пробить любую «броню».

Наша читательница – молодой специалист – снимает квартиру в Минске. Пару лет назад аренда жилья подорожала. Девушка каждый месяц ждала звонка с сообщением о повышении ежемесячного платежа. Это было предсказуемо, и она подготовилась к разговору.

Когда арендодатель наконец позвонила и сказала, что повышает цену на $50 в месяц, девушка ответила, что разделяет позицию квартирной хозяйки, но прибавку свыше $20 просто не потянет. Она попросила не увеличивать цену более чем на эту величину и добавила, что не обидится и в том случае, если ей всё-таки придётся съехать.

Для хозяйки квартиры эти слова были неожиданностью. Она попросила время, чтобы подумать. А потом сообщила, что согласна на $20.

Наша читательница проявила участие и дала хозяйке возможность ей отказать. Она стала на ее сторону в вопросе повышения цены. Арендодатель оценила такое отношение и пришла к выводу, что недополучить $30 в месяц для неё лучше, чем потерять замечательного квартиросъемщика.