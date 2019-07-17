В Бресте с аншлагов начался уникальный гастрольный тур спектакля «Радзіва «Прудок»

Источник материала: Виртуальный Брест

17 июля в Брестском академическом театре драмы состоялись два показа постановки Национального академического театра имени Янки Купалы «Радзіва «Прудок». Оба спектакля прошли с аншлагами – билеты были распроданы еще за неделю. Именно с Бреста начался уникальный для Купаловского театра гастрольный тур «Палескія хронікі», который затронет также Пинск, Калинковичи и Гомель.





Спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Радзіва «Прудок» создан по одноименной книге писателя Андрея Горвата. В ней в формате художественных facebook-дневников автор рассказывает про свой переезд из Минска в дом деда в деревне Прудок, про возвращение к корням и родной земле. Изданная в 2017 году книга является одним из самых популярных произведений современной белорусской литературы, стала частью проекта MOVABOX и лауреатом литературной премии имени Ежи Гедройца.





В конце 2017 года актер и режиссер Роман Подоляко снял по мотивам книги короткометражный фильм «Ягор», который получил приз зрительских симпатий на фестивале velcom Smartfilm. В 2018 году при поддержке компании velcom | A1 книга стала полноценным спектаклем в театре Янки Купалы. Режиссером постановки выступил также Роман Подоляко. Роли в спектакле исполнили актеры Михаил Зуй, Дмитрий Ясеневич и Светлана Аникей, которая воплощает на сцене 8 персонажей! За первые же месяцы показов «Радзіва «Прудок» стал одним из самых продаваемых спектаклей Купаловского театра.

«Больше года назад, когда создание спектакля по книге Андрея Горвата только начиналось, никто из нас даже не мечтал о громком успехе и аншлагах в залах – мы просто делали дело, которым буквально жили и дышали. Вдохновляющая история нашего друга и бывшего коллеги, желание пересказать и раскрыть глубокий смысл первоисточника выразительными средствами театра – все это в сочетании с поддержкой партнеров в лице velcom | A1 синтезировалось в результат, которым мы по-настоящему гордимся и который рады представить публике в белорусских городах. Искреннее спасибо брестским зрителям за то, что нынешнее творческое путешествие спектакля «Радзіва «Прудок» началось на такой теплой ноте», – отметил режиссер спектакля Роман Подоляко.

Спектакль запоминается не только блестящей актерской работой – его атмосферу успешно воплотили 50 оригинальных музыкальных треков, написанных самими участниками труппы в составе Pilip.studio, и нарисованные от руки сложные световые проекции. Костюмы создала сценограф Катерина Шиманович – за их художник получила почетную премию имени Ивана Ушакова. За год состоялось более 40 показов, которые собрали свыше 4000 зрителей. 10-дневный тур «Палескія хронікі», который начался двумя показами в Бресте, продолжает достигнутый успех.

«Сотрудничество velcom | A1 и Национального академического театра имени Янки Купалы – это наглядная иллюстрация большого потенциала развития партнерства искусства и бизнеса. Поддержка спектакля «Радзіва «Прудок» – это одновременно развитие белорусской культуры, языка, литературы и театра. Символично, что гастрольный тур «Палескія хронікі» начался в Бресте в то время, когда город готовится отметить свое 1000-летие и является культурной столицей СНГ. Это возможность продемонстрировать как можно более широкой аудитории то, чем уникальны Беларусь и ее жители», – отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom | A1 Виктор Поздняков.