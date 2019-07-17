Пинский школьник напал на женщину, но та дала достойный отпор грабителю

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 00.20 часов 51-летняя жительница Пинска возвращалась домой с работы, когда на проспекте Жолтовского на нее напал неизвестный мужчина, и, нанеся несколько ударов рукой в область головы, пытался забрать её сумочку. Однако женщина оказала сопротивление злоумышленнику (начала толкать его и звать на помощь), поэтому нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца и убежал.





Женщина сразу же позвонила в милицию, передала правоохранителям приметы нападавшего и сказала, в какую сторону убежал преступник.

Спустя некоторое время сотрудники Пинского ОДО по приметам задержали нападавшего, им оказался учащийся одной из школ города Пинска, 2002 года рождения.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИиОС Пинского ГОВД

Александр Костюкевич