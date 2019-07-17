Водитель сельхозпредприятия в Жабинковском районе похитил более 1 т зерна

Источник материала: Виртуальный Брест

В Жабинковском районе милиционеры задержали водителя сельхозпредприятия, который похитил 1 280 кг зерна пшеницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.









В поле зрения правоохранителей попал 35-летний житель райцентра. Мужчина должен был перевезти пшеницу из одного сельхозпредприятия в другое, но решил продать зерно своему знакомому. Сделку назначили в деревне Соколово. Милиционеры застали продавца и его покупателя в момент разгрузки и расчета за товар.

Жабинковский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата) УК. Зерно возвращено хозяйству.-0-



