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Водитель сельхозпредприятия в Жабинковском районе похитил более 1 т зерна

18.07.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Жабинковском районе милиционеры задержали водителя сельхозпредприятия, который похитил 1 280 кг зерна пшеницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Водитель сельхозпредприятия в Жабинковском районе похитил более 1 т зерна

Водитель сельхозпредприятия в Жабинковском районе похитил более 1 т зерна

В поле зрения правоохранителей попал 35-летний житель райцентра. Мужчина должен был перевезти пшеницу из одного сельхозпредприятия в другое, но решил продать зерно своему знакомому. Сделку назначили в деревне Соколово. Милиционеры застали продавца и его покупателя в момент разгрузки и расчета за товар.

Жабинковский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата) УК. Зерно возвращено хозяйству.-0-

Водитель сельхозпредприятия в Жабинковском районе похитил более 1 т зерна

 
 
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  В Жабинковском районе милиционеры задержали водителя сельхозпредприятия, который похитил 1 280 кг зерна пшеницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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