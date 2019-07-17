Меньше, чем на Игры. Сколько страна потратит на выборы президента?

Источник материала: KYKY

В следующем году в Беларуси пройдут президентские выборы. Издание Office Life подсчитало , сколько денег на них потратят в этот раз.

Новые данные указали в проекте республиканского бюджета на 2020 год. Расходы Центральной избирательной комиссии в 2020 году составят 36 830 101 рубль, то есть 18,1 миллиона долларов. Для сравнения: в 2015 году в бюджет заложили 263 965 859 000 рублей, или 15,1 миллиона долларов по курсу октября того года. Это значит, что президентские выборы обойдутся Беларуси на три миллиона долларов дороже. Но в 14 раз дешевле, чем Европейские игры: их стоимость для страны оценили в 265 миллионов долларов.

Что говорят специалисты?

Недавно KYKY общался с журналистом Виктором Малишевским. Он объяснил, как чаще всего страна выделяет средства из бюджета на выборы. Напоминаем:

«Закон о бюджете рассматривают депутаты, обычно в последние дни осенней сессии, в аврале, без депутатских правок – потому что последние дни же. Президентом бюджет подписывается в последние дни года. Примерно через месяц после дедлайна у депутатов. А потом закон о бюджете легко меняется указами президента в течение года без депутатов – вот это нонсенс!

Мы настолько уверены в электорате и себе, что пытаемся зашифровать выборы, зачем-то создаем видимость, будто их не будет. А потом заявляем о парламентских выборах и вырываем для них средства. Вопрос: откуда? Могу предположить, что как раз из резервного фонда президента. Правда, если сравнить сумму, необходимую для выборов, и ту, что есть в фонде, станет ясно, что все равно не хватит. Значит, не хватит еще кому-то на что-то».