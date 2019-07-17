﻿ Меньше, чем на Игры. Сколько страна потратит на выборы президента?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меньше, чем на Игры. Сколько страна потратит на выборы президента?

18.07.2019 10:21 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В следующем году в Беларуси пройдут президентские выборы. Издание Office Life подсчитало, сколько денег на них потратят в этот раз.

Новые данные указали в проекте республиканского бюджета на 2020 год. Расходы Центральной избирательной комиссии в 2020 году составят 36 830 101 рубль, то есть 18,1 миллиона долларов. Для сравнения: в 2015 году в бюджет заложили 263 965 859 000 рублей, или 15,1 миллиона долларов по курсу октября того года. Это значит, что президентские выборы обойдутся Беларуси на три миллиона долларов дороже. Но в 14 раз дешевле, чем Европейские игры: их стоимость для страны оценили в 265 миллионов долларов.

Что говорят специалисты?

Недавно KYKY общался с журналистом Виктором Малишевским. Он объяснил, как чаще всего страна выделяет средства из бюджета на выборы. Напоминаем:

«Закон о бюджете рассматривают депутаты, обычно в последние дни осенней сессии, в аврале, без депутатских правок – потому что последние дни же. Президентом бюджет подписывается в последние дни года. Примерно через месяц после дедлайна у депутатов. А потом закон о бюджете легко меняется указами президента в течение года без депутатов – вот это нонсенс!

Мы настолько уверены в электорате и себе, что пытаемся зашифровать выборы, зачем-то создаем видимость, будто их не будет. А потом заявляем о парламентских выборах и вырываем для них средства. Вопрос: откуда? Могу предположить, что как раз из резервного фонда президента. Правда, если сравнить сумму, необходимую для выборов, и ту, что есть в фонде, станет ясно, что все равно не хватит. Значит, не хватит еще кому-то на что-то».

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году в Беларуси пройдут президентские выборы. Издание Office Life подсчитало, сколько денег на них потратят в этот раз. Новые данные указали в проекте...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойском районе девочка уехала на велосипеде и пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика