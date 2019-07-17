«Провести такой ивент стоит два миллиона рублей». За кулисами главного летнего фестиваля Минска

Источник материала: Tut.by

«Рок за Бобров» — один из самых живучих фестивалей в Беларуси. В этом году под знаком бренда музыканты соберутся 16-й раз. И как стало известно совсем недавно, представить хедлайнеров приедет сам Юрий Дудь — популярнейший ведущий и интервьюер России. AFISHA.TUT.BY не упустила шанса поговорить с организаторами о гонорарах Дудя и других звезд, а также о том, сколько стоит провести такой фестиваль в Беларуси.



Александр Косач (слева) и Вадим Кудряшов (справа) — основатели концертного агентства JetSound, организатора фестиваля «Рок за Бобров»

«Гонорар Дудя можно сравнить с гонорарами артистов»

— Меня удивило, что ваш анонс приезда Дудя публика встретила с прохладцей. Самая частая реплика в комментариях: зачем тратить на него столько денег, у нас что, своих ведущих нет. Вадим, Александр, а вот правда: у нас своих не нашлось?

Вадим Кудряшов: — Белорусский ведущий у фестиваля останется, он никуда не исчезал, это бессменный Александр Помидоров.

— Что тогда будет делать Дудь?

Александр Косач: — «Юра будет дуть» (смеется). А если серьезно, мы просто не хотим раскрывать все карты, но не думайте, что он появится на сцене на две минуты, нет, он отработает полноценным ведущим отрезка с хедлайнерами.





— Сколько велись переговоры с Дудем?

А.К.: — Два года назад мы пригласили Юру стать ведущим, но все время не совпадали графики. И только год назад он нам сказал: «Все, в следующем году точно окей».

В.К.: — Тут важно не столько успеть забукировать Дудя, сколько то, чтобы ему нравилось само мероприятие. Он сейчас может позволить себе выбирать и не поедет на ивент, который ему не близок. А на «Роке за Бобров», как он сам говорит, выступят в этом году его «братаны».

— А сколько все-таки стоил фестивалю Дудь? Его гонорар можно сравнивать с гонораром артистов или существенно меньше?

В.К.: — Мы не можем раскрывать цифры, но гонорар Дудя можно сравнить с гонорарами артистов.

— Насколько оправданно везти Дудя при его расценках? Не логичнее ли дополнить лайнап еще одной группой?

В.К.: — Сейчас 2019-й год, и на привлечение и интерес людей влияют совсем неожиданные вещи. Можно быть популярным интервьюером или блогером и собирать стадионную аудиторию, уже не обязательно петь, чтобы стать хедлайнером музыкального фестиваля.





— У кого сейчас выше гонорар: у рокеров старой школы вроде «Сплина», «Мумий Тролля» или у молодых и трендовых вроде Little Big?

А.К.: — Практически вся линейка хедлайнеров этого года идет в один гонорар, стоимость артистов почти одинаковая.

«Бюджет фестиваля такого уровня, как наш, — два миллиона рублей»

— Окупается ли «Рок за Бобров» без спонсорской поддержки ЗАО «Бобруйский Бровар»?

(смеются)

В.К.: — Когда мы пришли в команду, нам поставили задачу: постепенно вывести фестиваль на самоокупаемость. Введение платного входа — один из таких шагов. И если «Рок за Бобров» начинался с соотношения спонсорской помощи и других доходов 80 процентов к 20, то теперь все ровно наоборот: объем инвестиций «Бобруйского Бровара» составляет около 20 процентов, остальные 80 покрываются за счет стоимости билетов.

А.К.: — Стратегия «Бобруйского Бровара» понятна: каждый спонсор хочет из года в год тратить на продукт все меньше, чтобы он, продукт, работал на него.





— Выход на самоокупаемость для фестиваля уровня «Рок за Бобров» — это сколько?

(пауза 12 секунд)

А.К.: — У нас был пятилетний план развития, на сегодня фестиваль еще не вышел на самоокупаемость, но мы к этому придем лучше, чем белорусский футбол (смеются).

— Сколько должен стоить билет, чтобы фестиваль окупался без спонсорской помощи?

А.К.: — Сейчас стоимость билетов держится в районе 40 рублей, но даже если бы они стоили 50−60, мы бы уже выходили на самоокупаемость. Но мы ориентируемся на платежеспособность публики и видим, что пока не можем позволить себе поднять стоимость билетов до этой отметки.

— Какой бюджет у фестиваля этого года?

В.К.: — Бюджет фестиваля этого года, как и прошлого, равен приблизительно двум миллионам рублей.

— Как делится структура расходов?

В.К.: — Примерно пропорционально в равных долях весь бюджет делится на гонорары артистам, организационные расходы и рекламный бюджет.



Толпа зрителей с высоты под занавес фестиваля «Рок за Бобров — 2018». Фото предоставлено организаторами

«Мы привозим понятных артистов, которые поют понятные песни на понятном языке»

— Поправьте, если я не права, но за историю фестиваля третий раз на нем выступает «Мумий Тролль» (2019, 2016, 2011), трижды были «Без билета» (2016, 2013, 2010), дважды — Noize MC (2018, 2016) и «Вопли Видоплясова» (2016, 2010). Есть ощущение, что фестиваль замкнулся на одном пуле артистов. Что вы можете на это возразить?

В.К.: — Мы стали частью команды «Рока за Бобров» после возрождения фестиваля в 2014 году и тогда выбрали эту концепцию: не замахиваться на мировых звезд, а возить исключительно русскоговорящих исполнителей из ближнего зарубежья. Для нас особенно важно, чтобы люди могли подпевать любимым песням, а что мы видим на концертах исполнителей вроде 30 seconds to Mars или Three Days Grace? Артист подает в зал микрофон, зал преимущественно молчит. Время показывает, что наша концепция правильная: зрителей с каждым годом все больше.

— Мы общались с вами в 2017-м, и тогда вы рассказывали , что «платный вход позволяет привезти еще более именитых хедлайнеров».Спустя два года мы все еще говорим о пусть крупных, но российских артистах. В 2017-м году лидером был «Сплин», в 2019-м — Баста и «Мумий Тролль». Когда все-таки минчане дождутся тех самых «более именитых хедлайнеров»?

А.К.: — Время идет, но артисты не дешевеют, а мы не хотим и не можем взвинчивать цену билетов даже до ста рублей, что уж говорить про сто долларов. Поэтому в силу финансов, и в силу нашей концепции мы не будем гнаться за Rammstein или AC/DC. Возможно, через год-два уже на новой площадке, когда у нас появится больше сцен, мы и будем приглашать зарубежных артистов, но пока это планы на будущее. Сейчас мы привозим понятных публике артистов, которые поют понятные песни на понятном языке.



«Сплин» на фестивале «Рок за Бобров — 2018»

— В начале 2010-х организаторы «Рока за Бобров» рассказывали, что с точки зрения белорусской музыки у фестиваля миссия — продвижение начинающих молодых коллективов. Что мы видим сегодня? В лайнапе — топовые белорусские музыканты вроде Бакея, Петли Пристрастия, «Дай дорогу». Почему решили отойти от концепции помогать ноунеймам?

В.К.: — Мы пришли в оргкомитет фестиваля только в 2014-м году и сразу поставили себе девиз «Только хиты», поэтому логично, что костяк белорусских артистов на фестивале — те, кого и так все знают. С другой стороны, каждый год есть один-два менее известных коллектива, которым мы даем возможность выступить перед толпой в 40 тысяч человек. В этом году такими группами стали Panska Moc и Dlina Volny.

— Самый частый вопрос, который мы читаем в комментариях, касается названия и концепции. Давайте еще раз проясним: почему «за Бобров» у нас рок, а второй год подряд среди хедлайнеров половина — хип-хоп-исполнители и рэперы?

В.К.: — «Рок за Бобров» — уже бренд, зарегистрированный товарный знак, это название с нами уже навсегда. И да, так вышло, что когда фестиваль начинался, главной музыкой был рок, а сейчас вектор мировой сцены сместился в сторону рэпа и хип-хопа, и мы как крупное музыкальное событие не можем это игнорировать. Но я бы не стал зацикливаться на названии, ведь рок — это не только жанр музыки, это образ жизни. Вы хотите сказать, что когда Баста или Noize MC выходят на сцену, они не дают рок-н-ролл?



Noize MC перед толпой минчан на фестивале «Рок за Бобров — 2018»

«Лайнап мечты: «Би-2», «Океан Ельзи», «Ляписы»

— Как проходит подготовка к фестивалю? Назовите три последних пункта из списка дел, которые вы решали вот буквально на днях?

А.К.: — Подготовка сейчас в самом разгаре. И главный вопрос на повестке сегодня — фудкорт. Уже есть полный список участников. Как и обещали, это будет максимально широкая гастрономическая география: стритфуд, традиционная европейская кухня, вегетарианская и прочие. Будут и хот-доги для тех, кто хочет быстро перекусить между концертами. Мы прислушались к отзывам прошлого года и увеличили количество точек (со ста до 150) и площадь фудкорта (с 300 на 150 метров до 300 на 250 метров), посадочных мест, а также изменили логистику расположения: теперь точки будут стоять «островками», а не в одну линейку, как в прошлом году.



Расположение точек фудкорта в прошлом году

— Одна из основных претензий прошлого года состояла в том, что на фестивале довольно рано закончилась вода и безалкогольные напитки. Как будете страховаться от этой проблемы в августе?

В.К.: — Мы сделали работу над ошибками и в этом году приготовили для фестиваля более 200 тысяч литров бутилированной воды. Что по всем расчетам необходимости воды на человека удовлетворяет спросу.

— Почему же тогда вода закончилась в прошлом году?

В.К.: — Стечение обстоятельств: дополнительная фура с водой приехала позже запланированного, ее уже не пустили на территорию фестиваля службы безопасности.

А.К.: — Кроме того, как мы позже узнали, некоторые участники фудкорта повели себя недобросовестно и намеренно не продавали воду, хоть она у них была, вместо этого осуществляли продажу более выгодных им напитков.





— Давайте еще раз проговорим важный для разгара лета вопрос: можно ли проходить со своей водой и при каком условии секьюрити позволят войти на территорию феста с бутылкой своего безалкогольного напитка?

А.К.: — Бутилированная вода объемом 0,5 литра и меньше (можно несколько бутылок) с открытой пробкой может быть пронесена на территорию фестиваля. Кроме того, можно проносить детское питание, медикаменты вроде инсулина и т.п. (но будьте готовы показать содержимое на досмотре).

— Можно ли брать еду с собой? Фрукты, бутерброды.

А.К.: — Мы не запрещаем проносить еду, если это не скоропортящиеся продукты. Орешки, фрукты — одно дело, и совсем другое домашние котлеты, которые будут лежать у вас в сумке с обеда до вечера на (гипотетически) 30-градусной жаре.





— И не могу не спросить про выход с территории фестиваля. Вход по билету осуществляется один раз?

А.К.: — Да, но здесь мы все решаем в индивидуальном порядке. Если у вас экстренный случай, надо покормить ребенка, надо срочно уехать — подходите на зону досмотра или к инфопоинтам — и мы будем решать, как поступить.

— Какие заготовки у организаторов на случай дождя?

В.К.: — Я сторонник того, чтобы к дождю готовились не только организаторы, но и сами зрители. Видите, что по прогнозу дождь, не поленитесь достать резиновые сапоги, дождевики, чтобы вам было комфортно. Мы, со своей стороны, также организуем продажу дождевиков на территории фестиваля, если в этом будет необходимость.

Блиц — Сколько раз за день фестиваля у вас разряжается телефон? А.К.: — Три раза точно. В.К.: — У меня он просто все время на подзарядке. — Сколько километров вы можете находить в день фестиваля? А.К.: — Мой шагомер показал в прошлом году 36 тысяч 700 шагов (или 25 километров). В.К.: — А у меня 42 тысяч шагов! — Сколько часов вы спите в ночь перед фестивалем? В.К.: — Четыре или пять часов за день до фестиваля и в день фестиваля. А.К.: — У меня примерно из трех суток суммарно выходит 8 часов сна. — Лайнап мечты «Рока за Бобров» для вас. Кого бы он включал? Отвечают вместе: — «Би-2», «Океан Ельзи», «Ляписы». — Лайнап мечты любого другого вашего фестиваля в Беларуси? А.К.: — Думаю, Вадик меня поддержит. U2 — наша мечта, Guns N' Roses, Metallica, AC/DC и Muse. Их сложно представить вместе на одном фестивале, но мы же мечтаем. Понятно, что гонорары таких артистов исчисляются миллионами евро и они не пойдут на переговоры вроде «мы бедная страна, сделайте нам скидку». Чуть проще договориться, если группа уже едет с концертами где-то рядом и можно перехватить их на день в Беларусь, но такие стечения обстоятельств бывают не каждый год. — Три фестиваля, на которые «Рок за Бобров» хотел бы стать похожим через 10 лет? А.К.: — Мы всегда стремимся качественно быть похожими на наш «материнский» фестиваль Heineken Opener в Гдыне. Хотелось бы брать все лучшее от Sziget и фестиваля в Гластонбери. С другой стороны, и ближе есть отличные местные фесты вроде латвийского Positivus. И мы стремимся к тому, чтобы сделать наш местный продукт качественным.

Когда: 3 августа. Где: аэродром «Боровая». Сколько: от 44 рублей. Купить билет на главный фестиваль лета — «Рок за Бобров»

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