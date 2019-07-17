Фитнес-трекер помог девушке из Тайваня узнать об измене парня

Источник материала: Tut.by

Девушка с Тайваня поделилась на популярном форуме Dcard историей о том, как она помогла своей лучшей подруге поймать парня-изменника с помощью фитнес-трекера, пишет medialeaks.ru .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

В своем посте от 13 июля девушка сказала, что они с Анной (имя изменено) были лучшими подругами с начальной школы. Анна встречалась со своим парнем со времен средней школы, а потом они вместе учились в университете. Влюбленные были парой в течение семи лет и жили вместе три года после получения диплома, а еще вместе работали на севере.

В апреле парень Анны переехал на юг по работе на месяц. Их отношения начали портиться. Он игнорировал ее в течение нескольких часов и всегда спешил, когда она звонила ему. Однако молодой человек заверил Анну, что все в порядке, и та поверила.

Наконец девушка придумала план, как выследить изменника. Поскольку у Анны и ее парня был один и тот же фитнес-трекер, а в мобильном приложении была функция, позволяющая отслеживать статистику здоровья, подруга решила использовать это в своих интересах. Проанализировав статистику его сна, она заметила, что у него довольно постоянный режим. Но каждые четыре дня он не спал после полуночи.

Девушка пришла к выводу, что он проводит время со своей любовницей, и сказала об этом Анне. Выяснив это, они вместе пришли в квартиру его любовницы и поймали их с поличным.

— Это было то, что я и предсказывала: мы увидели, как любовники вошли в квартиру, Анна расплакалась. Она не могла поверить, что ее парень действительно изменял ей, так что просто просидела на соседней лестнице и плакала всю ночь.