|
Фитнес-трекер помог девушке из Тайваня узнать об измене парня
Источник материала: Tut.by
Девушка с Тайваня поделилась на популярном
В апреле парень Анны переехал на юг по работе на месяц. Их отношения начали портиться. Он игнорировал ее в течение нескольких часов и всегда спешил, когда она звонила ему. Однако молодой человек заверил Анну, что все в порядке, и та поверила.
Наконец девушка придумала план, как выследить изменника. Поскольку у Анны и ее парня был один и тот же фитнес-трекер, а в мобильном приложении была функция, позволяющая отслеживать статистику здоровья, подруга решила использовать это в своих интересах. Проанализировав статистику его сна, она заметила, что у него довольно постоянный режим. Но каждые четыре дня он не спал после полуночи.
Девушка пришла к выводу, что он проводит время со своей любовницей, и сказала об этом Анне. Выяснив это, они вместе пришли в квартиру его любовницы и поймали их с поличным.
— Это было то, что я и предсказывала: мы увидели, как любовники вошли в квартиру, Анна расплакалась. Она не могла поверить, что ее парень действительно изменял ей, так что просто просидела на соседней лестнице и плакала всю ночь.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помогла своей лучшей подруге поймать парня-изменника с помощью фитнес-трекера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)