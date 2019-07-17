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На VI Форуме регионов Беларуси и России подписано более 70 соглашений
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге. Говорят о развитии туризма и образовательного пространства, о молодежной политике и экономической безопасности, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
Пленарное заседание состоится в Думском зале. Тема этого года – формирование единого гуманитарного и культурного пространства. В заседании примут участие президенты России и Беларуси Владимир Путина и Александра Лукашенко.
На полях форума уже состоялась встреча спикера российского Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы верхней палаты парламента Беларуси
«Прошло уже пять форумов, сегодня шестой. Всего по белорусской линии подписано контрактов более чем на 1,5 млрд долларов, это 200 с лишним соглашений. В рамках настоящего форума уже подписано 74 соглашения», – отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Также достигнуто много договоренностей между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область будут разрабатывать совместные проекты в сфере биотехнологий. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию. Пленарное заседание будет длиться четыре часа.
Напомним, что накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне
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Так, Беларусь и Новосибирская область будут разрабатывать совместные проекты в сфере биотехнологий, а БелАЗ планирует поставить карьерные самосвалы на 600 млн...
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