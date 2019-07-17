На VI Форуме регионов Беларуси и России подписано более 70 соглашений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге. Говорят о развитии туризма и образовательного пространства, о молодежной политике и экономической безопасности, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Пленарное заседание состоится в Думском зале. Тема этого года – формирование единого гуманитарного и культурного пространства. В заседании примут участие президенты России и Беларуси Владимир Путина и Александра Лукашенко.

На полях форума уже состоялась встреча спикера российского Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы верхней палаты парламента Беларуси Михаила Мясниковича с главами регионов двух стран. На заседании он подвел первые итоги форума.

«Прошло уже пять форумов, сегодня шестой. Всего по белорусской линии подписано контрактов более чем на 1,5 млрд долларов, это 200 с лишним соглашений. В рамках настоящего форума уже подписано 74 соглашения», – отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.

БелАЗ планирует поставить карьерные самосвалы на сумму около 600 млн долларов. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на пять млрд российских рублей.

Также достигнуто много договоренностей между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область будут разрабатывать совместные проекты в сфере биотехнологий. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию. Пленарное заседание будет длиться четыре часа.