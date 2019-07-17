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В Гомеле Honda врезалась в дерево и вылетела в карьер

18.07.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на Сельмаше Honda врезалась в дерево и вылетела карьер, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Инцидент произошел около восьми вечера 17 июля. По предварительной информации, 42-летний водитель Honda ехал по улице Приозерной. При повороте в переулок Линейный он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил наезд на дерево, после чего автомобиль отбросило в карьер.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел около восьми вечера 17 июля на перекрестке улицы Приозерной и Линейного переулка.
 
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