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В Гомеле Honda врезалась в дерево и вылетела в карьер
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на Сельмаше Honda врезалась в дерево и вылетела карьер, пострадал водитель. Об этом
Инцидент произошел около восьми вечера 17 июля. По предварительной информации, 42-летний водитель Honda ехал по улице Приозерной. При повороте в переулок Линейный он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил наезд на дерево, после чего автомобиль отбросило в карьер.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.
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Инцидент произошел около восьми вечера 17 июля на перекрестке улицы Приозерной и Линейного переулка.
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