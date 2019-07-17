Посмотрите, какой светофорчик на тележке есть у гродненских дорожников. Узнали, зачем он

Источник материала: Tut.by

Необычный светофор, вызывающий улыбку, заметили автомобилисты на трассе в Гродненской области — сигналы на нем вручную менял дорожный рабочий.



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Небольшой светофор на тележке с колесами стоял возле ремонтируемого участка трассы Зельва — Слоним. Возле него сидел дорожный рабочий, который менял на нем сигналы.

— На этой трассе мы меняли дорожное покрытие. Организовали там реверсивное движение. Для пропуска транспорта использовали два передвижных светофора. Мы ими довольны, нормально работали и нам помогали, — объяснили AUTO.TUT.BY в ДЭУ № 54.

Светофоры поставили с двух сторон ремонтируемого участка дороги. Возле каждого из них всю смену сидел дорожник. Об окончании проезда автомобилей и смене сигнала светофора рабочие информировали друг друга по рации.



Фото читателя

Необычные светофоры гродненские дорожники купили в этом сезоне и использовали их впервые. Правильно устройство называется «светофор дорожный мобильный». Работает он от аккумулятора, смена сигналов осуществляется вручную. Мачта позволяет регулировать светофор по высоте.

Есть и более продвинутые модели таких светофоров. Они через специальную программу могут регулироваться автоматически, а также сообщать о сбоях напряжения и отключении. Комплект из двух светофоров стоит около 4−6 тысяч рублей.