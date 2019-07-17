Рука женщины вынимали из оборудования по производству сырков

В Борисове спасатели с помощью специнструмента вынимали руку женщины из дозатора на производстве творожных сырков 17 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 17 июля, когда в 13-41 спасателям сообщили о том, что срочно нужна помощь. На предприятии по производству творожных сырков в Борисове руку укладчицы-упаковщицы зажало в оборудовании.

Работниками МЧС при помощи специального инструмента и бензореза рука женщины была извлечена. Пострадавшую передали бригаде медиков. После осмотра с различными травмами она была госпитализирована в районную больницу.