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Рука женщины вынимали из оборудования по производству сырков

18.07.2019 11:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Борисове спасатели с помощью специнструмента вынимали руку женщины из дозатора на производстве творожных сырков 17 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 17 июля, когда в 13-41 спасателям сообщили о том, что срочно нужна помощь. На предприятии по производству творожных сырков в Борисове руку укладчицы-упаковщицы зажало в оборудовании.

Работниками МЧС при помощи специального инструмента и бензореза рука женщины была извлечена. Пострадавшую передали бригаде медиков. После осмотра с различными травмами она была госпитализирована в районную больницу.

 
 
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В Борисове спасатели с помощью специнструмента вынимали руку женщины из дозатора на производстве творожных сырков 17 июля.
 
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