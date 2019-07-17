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Рука женщины вынимали из оборудования по производству сырков
Источник материала: БДГ
В Борисове спасатели с помощью специнструмента вынимали руку женщины из дозатора на производстве творожных сырков 17 июля.
Об этом сообщает
Инцидент произошел 17 июля, когда в 13-41 спасателям сообщили о том, что срочно нужна помощь. На предприятии по производству творожных сырков в Борисове руку укладчицы-упаковщицы зажало в оборудовании.
Работниками МЧС при помощи специального инструмента и бензореза рука женщины была извлечена. Пострадавшую передали бригаде медиков. После осмотра с различными травмами она была госпитализирована в районную больницу.
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В Борисове спасатели с помощью специнструмента вынимали руку женщины из дозатора на производстве творожных сырков 17 июля.
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