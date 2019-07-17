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Договоры о сотрудничестве между Могилевщиной и российскими областями в различных сферах подписаны на Форуме регионов в Санкт-Петербурге

18.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Договоры о сотрудничестве между Могилевщиной и российскими областями в различных сферах подписаны на Форуме регионов в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге продолжает работу VI Форум регионов Беларуси и России. Результатом встреч стали новые договоры о сотрудничестве между Могилевской областью и областями Российской Федерации в разных сферах.

17 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко и председателем Могоблисполкома Леонидом Зайцем, на которой состоялось обсуждение перспективных направлений развития взаимовыгодных кооперационных связей.

18 июля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга подписан План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Могилевским облисполкомом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях на 2019-2021-й годы.

В частности,  договор между Могилевщиной и регионами Самарской области подписали зампредседателя Могоблисполкома Руслан Страхар и глава городского округа Жигулевск Самарской области Дмитрий Холин.

Также в рамках Форума состоялось заседание секции «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси», на котором было отмечено, что проведение совместных фестивалей, концертов, обменных культурных мероприятий, организация совместных конкурсов, выставочно-ярмарочная деятельность способствует сохранению общего культурного пространства в рамках Союзного государства, развитию и укреплению дружественных отношений и взаимопонимания между народами.

В ходе работы секции рассмотрены вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по основным направлениям сферы культуры: музейное, библиотечное дело, кино, театральное искусство, народное творчество, художественное образование.

В рамках секции подписаны соглашения между рядом учреждений культуры двух стран, в том числе между Могилевским областным методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы, в лице директора Олега Хмелькова, и Государственным российским домом народного творчества им.В.Д.Поленова, в лице замдиректора Андрея Беляева.

А ректор Могилевского госуниверситета продовольствия Максим Киркор, выступил с докладом «О перспективных направлениях научных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров для пищевой промышленности, осуществляемых в МГУП на Совете ректоров вузов Беларуси и России. Как сообщили в вузе, уже есть промежуточные итоги – подписаны два договора о сотрудничестве между МГУП и  Волгоградским государственным аграрным университетом, а также  с частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Перспектива» (г. Великий Новгород, РФ).

mogilevnews.by

 
 
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В Санкт-Петербурге продолжает работу VI Форум регионов Беларуси и России. Результатом встреч стали новые договоры о сотрудничестве между Могилевской областью
 
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