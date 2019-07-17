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В Мексике убили футболиста команды, которую в этом году тренировал Марадона
Источник материала: Tut.by
Мексиканский футбольный клуб «Дорадос»
Как сообщает
Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона.
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