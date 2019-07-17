В Мексике убили футболиста команды, которую в этом году тренировал Марадона

Источник материала: Tut.by

Мексиканский футбольный клуб «Дорадос» сообщил о трагической смерти своего футболиста Мирши Эрреры.



Фото: Dorados

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Infobae, четверо неизвестных напали на 20-летнего спортсмена в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование. Выясняется, принимал ли Франсиско участие в конфликте или стал жертвой спланированного нападения.

Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона.