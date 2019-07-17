ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые: Маршалловы острова, где США проводили ядерные испытания, радиоактивнее Чернобыля

18.07.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В некоторых местах на Маршалловых островах, где во время холодной войны США проводили ядерные испытания, до сих пор выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на исследование Колумбийского университета.


Пляж одного из атоллов Маршалловых островов. Фото: wikipedia.org

Ученые проанализировали 38 образцов почвы с 11 разных островов. Самый высокий уровень радиации выявили на острове Бикини, где, например, содержание плутония оказалось в тысячу раз больше, чем в Чернобыле или Фукусиме.

Именно на этом атолле в 1954 году США провели испытания водородной бомбы «Кастл Браво». Как уточняет CNN, взрыв был в тысячу раз мощнее атомных бомб, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Всего на Бикини с 1946 по 1958 годы протестировали 23 ядерных устройства.

Жителей атолла в 1946 году переселили на другие острова. Они попытались вернутся в конце 1960-х годов, но вскоре покинули территорию из-за высокого уровня радиации.

Самый высокий уровень внешнего гамма-излучения обнаружили на атолле Ронгелап. Ученые предполагают, что один из его островов использовали в качестве «могильника» отходов с территории всего атолла.

Другое исследование показывает, что фрукты на некоторых островах содержат больше цезия-137, чем это допускают международные стандарты безопасности. В отдельных районах уровень цезия-137 был больше, чем в Чернобыле спустя десять лет после аварии.

Маршалловы Острова — независимая республика, ассоциированная с США. Суверенитет страна получила в 1986 году, ООН признала независимость республики в 1990 году. Сейчас на территории Маршалловых Островов живет чуть больше 75 тысяч человек. На некоторых атоллах и островах обитает всего по несколько сотен человек. Многие жители пытаются покинуть страну из-за угрозы полного затопления вследствие изменения климата.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых местах на Маршалловых островах, где во время холодной войны США проводили ядерные испытания, до сих пор выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэпер Баста возродит футбольный клуб в своем родном городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика