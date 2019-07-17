Ученые: Маршалловы острова, где США проводили ядерные испытания, радиоактивнее Чернобыля

Источник материала: Tut.by

В некоторых местах на Маршалловых островах, где во время холодной войны США проводили ядерные испытания, до сих пор выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на исследование Колумбийского университета .



Пляж одного из атоллов Маршалловых островов. Фото: wikipedia.org

Ученые проанализировали 38 образцов почвы с 11 разных островов. Самый высокий уровень радиации выявили на острове Бикини, где, например, содержание плутония оказалось в тысячу раз больше, чем в Чернобыле или Фукусиме.

Именно на этом атолле в 1954 году США провели испытания водородной бомбы «Кастл Браво». Как уточняет CNN, взрыв был в тысячу раз мощнее атомных бомб, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Всего на Бикини с 1946 по 1958 годы протестировали 23 ядерных устройства.

Жителей атолла в 1946 году переселили на другие острова. Они попытались вернутся в конце 1960-х годов, но вскоре покинули территорию из-за высокого уровня радиации.

Самый высокий уровень внешнего гамма-излучения обнаружили на атолле Ронгелап. Ученые предполагают, что один из его островов использовали в качестве «могильника» отходов с территории всего атолла.

Другое исследование показывает , что фрукты на некоторых островах содержат больше цезия-137, чем это допускают международные стандарты безопасности. В отдельных районах уровень цезия-137 был больше, чем в Чернобыле спустя десять лет после аварии.

Маршалловы Острова — независимая республика, ассоциированная с США. Суверенитет страна получила в 1986 году, ООН признала независимость республики в 1990 году. Сейчас на территории Маршалловых Островов живет чуть больше 75 тысяч человек. На некоторых атоллах и островах обитает всего по несколько сотен человек. Многие жители пытаются покинуть страну из-за угрозы полного затопления вследствие изменения климата.