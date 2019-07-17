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Ученые: Маршалловы острова, где США проводили ядерные испытания, радиоактивнее Чернобыля
Источник материала: Tut.by
В некоторых местах на Маршалловых островах, где во время холодной войны США проводили ядерные испытания, до сих пор выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Об этом
Ученые проанализировали 38 образцов почвы с 11 разных островов. Самый высокий уровень радиации выявили на острове Бикини, где, например, содержание плутония оказалось в тысячу раз больше, чем в Чернобыле или Фукусиме.
Именно на этом атолле в 1954 году США провели испытания водородной бомбы «Кастл Браво». Как
Жителей атолла в 1946 году переселили на другие острова. Они попытались вернутся в конце 1960-х годов, но вскоре покинули территорию из-за высокого уровня радиации.
Самый высокий уровень внешнего гамма-излучения обнаружили на атолле Ронгелап. Ученые предполагают, что один из его островов использовали в качестве «могильника» отходов с территории всего атолла.
Другое исследование
Маршалловы Острова — независимая республика, ассоциированная с США. Суверенитет страна получила в 1986 году, ООН признала независимость республики в 1990 году. Сейчас на территории Маршалловых Островов живет чуть больше 75 тысяч человек. На некоторых атоллах и островах обитает всего по несколько сотен человек. Многие жители
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В некоторых местах на Маршалловых островах, где во время холодной войны США проводили ядерные испытания, до сих пор выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Об этом...
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