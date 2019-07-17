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Рэпер Баста возродит футбольный клуб в своем родном городе

18.07.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным «Спорт Экспресс», известный российский рэпер Баста стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.


Фото: Павел Поташников, TUT.BY

При этом источники издания пока затрудняются назвать финальный статус Басты — войдет ли он сам в число непосредственных руководителей клуба (то есть получит ли официальную должность) и/или инвесторов.

Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, которые были заложены в советские времена (серебро чемпионата СССР-1966, Кубок СССР-1981 и т.д.). Баста в любом случае будет играть ключевую роль в управлении проектом. Не исключено, что клуб со временем проявит интерес к выступлению на новой арене, построенной в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018.

Напомним, Баста является известным любителем футбола, болельщиков, он открыто поддерживает СКА (как уроженец Ростова-на-Дону) и ЦСКА. По информации издания, презентация проекта пройдет в ближайшее время. Там же будут названы инвесторы.

 
 
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Он сумел привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
 
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