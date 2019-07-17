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«С заботой о безопасности малой Родины» для пенсионеров

18.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинские спасатели организовали на базе пожарной аварийно-спасательной части № 3 г. Фаниполя встречу для людей пенсионного возраста в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины».

«Переход на пенсию: не конец для пенсионера, а начало новой ЖИЗНИ на пенсии!» – таков девиз самых активных, жизнерадостных и энергичных жителей «золотого возраста» из г. Фаниполя.

Каждую неделю фанипольские активистки собираются для проведения досуга: поют песни, играют на музыкальных инструментах, устраивают концерты по разным населенным пунктам Дзержинского района.

Дзержинские спасатели совместно с работниками ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» поддержали данную категорию граждан, организовав на базе пожарной аварийно-спасательной части № 3 г. Фаниполя встречу в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины».





Чтобы встреча получилось насыщенной и интересной, поступило предложение разделиться на две команды. И так, под чутким руководством двух капитанов команды – Константиновны и Тимофеевны (именно так они представились сотруднику МЧС), было положено начало соревнований на знания основных правил пожарной безопасности. Найти нарушения правил пожарной безопасности, изображенных на картинке, качественно установить автономный пожарный извещатель, провести демеркуризацию разбившегося градусника, ответить на вопросы викторины на тему основ безопасности жизнедеятельности, позвонить диспетчеру МЧС и сообщить о задымлении в квартире – вот этот неполный список задач, с которыми наши участницы справились на «раз-два-три».

После всех продемонстрированных и полученных знаний в области пожарной безопасности спасатели провели экскурсию по пожарной части, рассказали о том, как осуществляются выезды на различные загорания и пожары. Всплеск эмоций наблюдался после демонстрации и принятии личного участия каждого гостя в подаче воды из пожарного ствола. После такого практического опыта с лиц энергичных женщин не сходила улыбка до самого ухода.

Итогом совместного времяпрепровождения со спасателями Дзержинщины стал полученный багаж знаний, заряд энергии на дальнейшее будущее, а также доказательством того, что жизнь на пенсии может быть насыщенной, активной и интересной.




 
 
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Дзержинские спасатели организовали на базе пожарной аварийно-спасательной части № 3 г. Фаниполя встречу для людей пенсионного возраста в рамках...
 
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