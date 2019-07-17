|
Роуминг между Беларусью и Россией не отменяют мобильные операторы против
Источник материала: Myfin
«Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей», – сказал Юрий Воробьев, передает БЕЛТА.
По его словам, работа продолжается, и он уверен в решении этого вопроса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто, вопрос прорабатывается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)