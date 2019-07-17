Роуминг между Беларусью и Россией не отменяют мобильные операторы против

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«Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей», – сказал Юрий Воробьев, передает БЕЛТА .

По его словам, работа продолжается, и он уверен в решении этого вопроса