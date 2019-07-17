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Роуминг между Беларусью и Россией не отменяют мобильные операторы против

18.07.2019 12:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Роуминг между Беларусью и Россией не отменяют мобильные операторы против
фото: pixabay.com
«Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей», – сказал Юрий Воробьев, передает БЕЛТА.

По его словам, работа продолжается, и он уверен в решении этого вопроса

 
 
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Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто, вопрос прорабатывается.
 
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