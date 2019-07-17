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Взять велосипед напрокат и не попасть на деньги: что скрыто за мелким шрифтом?

18.07.2019 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Взять велосипед напрокат и не попасть на деньги: что скрыто за мелким шрифтом?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В Гражданском кодексе Беларуси есть статьи 597-602, которые описывают в общих чертах порядок взаимодействие арендатора и арендодателя по договору проката. В частности, подразумевается, что договор проката заключается в письменной форме. Но современные шеринговые компании используют более простую модель – договор присоединения.

Подписывать ничего не надо, достаточно поставить галочку напротив пункта «с договором ознакомлен и согласен» при регистрации в мобильном приложении. Тут и возникает тонкий момент. Большинство людей не станет читать около 70 пунктов обширного договора на пару страниц текста мелким шрифтом.

 
 
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Myfin.by проанализировал типичный договор проката и способы, позволяющие защитить свои права.
 
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