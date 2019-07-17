Взять велосипед напрокат и не попасть на деньги: что скрыто за мелким шрифтом?

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В Гражданском кодексе Беларуси есть статьи 597-602, которые описывают в общих чертах порядок взаимодействие арендатора и арендодателя по договору проката. В частности, подразумевается, что договор проката заключается в письменной форме. Но современные шеринговые компании используют более простую модель – договор присоединения.

Подписывать ничего не надо, достаточно поставить галочку напротив пункта «с договором ознакомлен и согласен» при регистрации в мобильном приложении. Тут и возникает тонкий момент. Большинство людей не станет читать около 70 пунктов обширного договора на пару страниц текста мелким шрифтом.