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Белорусские банки предупреждают о мошенничестве в Viber
Источник материала: Myfin
«Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber».
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Пользователи мессенджера Viber получают сообщения от поддельных аккаунтов банков.
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