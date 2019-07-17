Белорусские банки предупреждают о мошенничестве в Viber

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Беларусбанк , в частности, информирует своих клиентов о подобных случаях мошенничества с использованием методов социальной инженерии через Viber и приводит варианты сообщений от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн»:

«Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber».