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Белорусские банки предупреждают о мошенничестве в Viber

18.07.2019 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусские банки предупреждают о мошенничестве в Viber
фото: pixabay.com

Беларусбанк, в частности, информирует своих клиентов о подобных случаях мошенничества с использованием методов социальной инженерии через Viber и приводит варианты сообщений от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн»:

«Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber».

 
 
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Пользователи мессенджера Viber получают сообщения от поддельных аккаунтов банков.
 
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