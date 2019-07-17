ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 18 тысяч белорусов пострадали от клещей

18.07.2019 12:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Более 18 тысяч белорусов пострадали от клещей

На июль 2019 года по стране с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось более 18 тысяч человек, сообщили в Минздраве.

По данным энтомологического мониторинга, проводимого санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь за 6 месяцев 2019 года в организации здравоохранения нашей страны по поводу присасывания клещей обратилось более 18 тысяч человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 Наибольшее количество пострадавших отмечено по Минску, Гродненской и Брестской областям, наименьшее количество – в Гомельской области.

Нападение клещей чаще происходило в лесу, сельской местности и на дачных участках − около 70% от общего числа зарегистрированных случаев, на территории населенных пунктов – около 15%. По сравнению с предыдущим годом за 6 месяцев 2019 года численность клещей в природных биоценозах увеличилась на 8%, средне-сезонные показатели численности клещей на территории населенных мест снизились на 7%.

По данным исследований клещи, обитающие на территории нашей страны, могут быть заражены возбудителями 9 инфекционных заболеваний, из них наибольшее значение имеют два. В Республике Беларусь ежегодно регистрируется около двух тысяч случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита.

Возбудители клещевого энцефалита и болезни Лайма передаются человеку, в основном, через присасывание зараженных иксодовых клещей. Заразиться клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. К заражению клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На июль 2019 года по стране с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось более 18 тысяч человек, сообщили в Минздраве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика