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«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком

18.07.2019 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями по поводу совмещения карьеры с воспитанием ребенка. Дмитрий уверен, что необходимо каждый день проводить время с детьми.  

«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

На мысли об этом Шепелева натолкнул один момент: на корпоративе от одного из руководителей Дмитрий услышал, как тот рассказывает о любви к своему делу: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу – еще спят». Это потрясло ведущего.   

Шепелев написал, что планирует свой день так, чтобы проводить с ребенком минимум три часа в день. Дмитрий не хочет пропустить, как растет его сын. Поэтому старается успеть все. Сейчас многие идут в отпуск. Часто на вопрос «что будешь делать?», люди отвечают «проведу отпуск с семьей, детьми».   

«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Также шоумен поинтересовался у подписчиков, сколько времени отец должен проводить с детьми.

Напомним, Дмитрий занимается воспитанием 6-летнего Платона, ведущий очень серьезно относится к этому, старается развивать мальчика в разных направлениях.   

Шепелев – не единственный пример отца, который хочет проводить с ребенком как можно больше времени.

Принц Уильям, Цукерберг, Макконахи тоже активно участвуют в воспитании детей – подробнее здесь.

Люди в материале: Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев
 
 
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями по поводу совмещения карьеры с воспитанием ребенка. Дмитрий уверен, что необходимо каждый...
 
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