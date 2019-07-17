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«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком
Источник материала: СТВ
Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями по поводу совмещения карьеры с воспитанием ребенка. Дмитрий уверен, что необходимо каждый день проводить время с детьми.
На мысли об этом Шепелева натолкнул один момент: на корпоративе от одного из руководителей Дмитрий услышал, как тот рассказывает о любви к своему делу: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу – еще спят». Это потрясло ведущего.
Шепелев
Также шоумен поинтересовался у подписчиков, сколько времени отец должен проводить с детьми.
Напомним, Дмитрий занимается воспитанием 6-летнего Платона, ведущий очень серьезно относится к этому, старается развивать мальчика в разных направлениях.
Шепелев – не единственный пример отца, который хочет проводить с ребенком как можно больше времени.
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«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком
Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями по поводу совмещения карьеры с воспитанием ребенка. Дмитрий уверен, что необходимо каждый...
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