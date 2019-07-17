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«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров
Источник материала: СТВ
Насколько актуален вопрос байкеров, которые катаются по улицам ночного города, рассказываем в программе
К сожалению, не все люди это понимают. Доходило до того, что люди напрямую мне заявляли, что «кто-то хочет спать, а я хочу ездить. У нас общий социум, я не должен ни под кого подстраиваться. То есть он хочет спать – пусть спит. А я хочу ездить и буду ездить». Достаточно агрессивная бывает позиция. Мне даже не совсем было понятно, я пытался донести вот эту беду родителей, у которых не спят дети, людей, которым надо подниматься на работу – они не высыпаются, им плохо. Там не было понимания. Но это единичные люди, у которых, видимо, такое восприятие жизни. Работаем мы с этой категорией, стараемся.
Мы добавляем не один десяток камер, которые фиксируют скоростной режим. Устанавливаются они именно на таких широких проспектах, где идут массовые жалобы граждан, что превышают, где есть аварийность, есть скорость-зависимые. Они меняются каждый день фактически. Мы эту информацию не скрываем, постоянно рассказываем, где эти камеры стоят.
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Насколько актуален вопрос байкеров, которые катаются по улицам ночного города, рассказываем в программе «Большой город».
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