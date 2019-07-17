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Как правильно велосипедистам вести себя на пешеходном переходе?
Источник материала: СТВ
На каких участках дорог Минска ГАИ разрешила не спешиваться велосипедистам, рассказываем в программе
Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Но нужно отдавать себе отчет, что если водитель поворачивает, и велосипедист едет со скоростью, превышающей скорость водителя, конечно, он не успеет среагировать. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, да, мы не сможем контролировать эту скорость велосипедиста, переезжающего пешеходный переход, но она должна быть адекватной. Она должна быть сопоставима со скоростью пешехода.
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На каких участках дорог Минска ГАИ разрешила не спешиваться велосипедистам, рассказываем в программе «Большой город». Андрей Зырянов, заместитель начальника...
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