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На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

18.07.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. На Сицилии хотят восстановить город-призрак. Коммуна Поджореале осталась в руинах после землетрясения 1968 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Однако полуразрушенные постройки старого города стоят на месте. Внутри зданий до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи. В это место приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

Местные власти задумали восстановить первоначальный облик города, рассчитывая на то, что жители, которые разъехались по стране, помнят свои корни и захотят вернуться на историческую родину.

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

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Новости Италии. На Сицилии хотят восстановить город-призрак. Коммуна Поджореале осталась в руинах после землетрясения 1968 года, сообщили в программе Новости «24...
 
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