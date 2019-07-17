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В Бразилии собирали копии Ferrari и Lamborghini и продавали за 8 % от их стоимости
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. В Бразилии нашли подпольную фабрику по сборке копий Ferrari и Lamborghini, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время обыска на предприятии правоохранители обнаружили восемь готовых автомобилей, а также комплектующие для сборки новых подделок.
Спорткары продавали через соцсети за 8 % от стоимости оригиналов. Стартовый прайс – 180 тысяч долларов. Найденные автомобили конфискованы.
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Новости Бразилии. В Бразилии нашли подпольную фабрику по сборке копий Ferrari и Lamborghini, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время обыска на предприятии...
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