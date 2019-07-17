В Бразилии собирали копии Ferrari и Lamborghini и продавали за 8 % от их стоимости

Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В Бразилии нашли подпольную фабрику по сборке копий Ferrari и Lamborghini, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время обыска на предприятии правоохранители обнаружили восемь готовых автомобилей, а также комплектующие для сборки новых подделок.

Спорткары продавали через соцсети за 8 % от стоимости оригиналов. Стартовый прайс – 180 тысяч долларов. Найденные автомобили конфискованы.











