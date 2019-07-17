|
В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 17 июля в Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе.
По
С использованием специнструмента и бензореза спасатели освободили руку пострадавшей. Медики осмотрели спасённую и приняли решение о её госпитализации.
Весной 2019 года в Рогачёве в похожую ситуацию попала несовершеннолетняя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 17 июля в Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие подразделения МЧС увидели,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)