В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 17 июля в Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие подразделения МЧС увидели, что руку женщины, которая работает укладчиком-упаковщиком предприятия, зажало в дозаторе творожной массы. Согласно предварительным сведениям, это случилось во время мойки оборудования.



Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента и бензореза спасатели освободили руку пострадавшей. Медики осмотрели спасённую и приняли решение о её госпитализации.



Фото: МЧС Беларуси

Весной 2019 года в Рогачёве в похожую ситуацию попала несовершеннолетняя.