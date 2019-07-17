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В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины

18.07.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 17 июля в Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие подразделения МЧС увидели, что руку женщины, которая работает укладчиком-упаковщиком предприятия, зажало в дозаторе творожной массы. Согласно предварительным сведениям, это случилось во время мойки оборудования.

В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины
Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента и бензореза спасатели освободили руку пострадавшей. Медики осмотрели спасённую и приняли решение о её госпитализации.

В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины
Фото: МЧС Беларуси

Весной 2019 года в Рогачёве в похожую ситуацию попала несовершеннолетняя.

Рука девочки застряла в аппарате с игрушками – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. Днём 17 июля в Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие подразделения МЧС увидели,...
 
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