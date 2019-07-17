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В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

18.07.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии на аниме-студии произошел пожар: на данный момент известно о 10 погибших, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог. Рядом с местом происшествия задержали мужчину с канистрой горючего. Его вместе с другими пострадавшими доставили в больницу, 10 из них – в критическом состоянии. Ведется расследование.

В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

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Новости Японии. В Японии на аниме-студии произошел пожар: на данный момент известно о 10 погибших, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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