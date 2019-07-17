В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии на аниме-студии произошел пожар: на данный момент известно о 10 погибших, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог. Рядом с местом происшествия задержали мужчину с канистрой горючего. Его вместе с другими пострадавшими доставили в больницу, 10 из них – в критическом состоянии. Ведется расследование.



















