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В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 10 человек, ещё около 40 пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии на аниме-студии произошел пожар: на данный момент известно о 10 погибших, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог. Рядом с местом происшествия задержали мужчину с канистрой горючего. Его вместе с другими пострадавшими доставили в больницу, 10 из них – в критическом состоянии. Ведется расследование.
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Новости Японии. В Японии на аниме-студии произошел пожар: на данный момент известно о 10 погибших, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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