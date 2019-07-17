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Кровавая трагедия в Японии: неадекват пытался сжечь студию Kyoto Animation

18.07.2019 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным, от пожара пострадали 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии

В Японии в городе Киото произошла кровавая трагедия. Известно, что неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation. Мужчина появился возле студии утром, облил здание и людей бензином, и с криком поджег разлитую жидкость.

По информации местных СМИ пожар быстро охватил здание студии.


По предварительным данным, от пожара пострадали 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, еще 10 — получили ранения средней тяжести и еще 18 — легкие травмы.

 При этом 20 человек числятся пропавшими без вести. 

В других источниках сообщается о 10 или 12 погибших, официального подтверждения этого пока нет.
 
 
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По предварительным данным, от пожара пострадали 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии
 
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