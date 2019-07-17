Кровавая трагедия в Японии: неадекват пытался сжечь студию Kyoto Animation

В Японии в городе Киото произошла кровавая трагедия. Известно, что неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation. Мужчина появился возле студии утром, облил здание и людей бензином, и с криком поджег разлитую жидкость.





По информации местных СМИ пожар быстро охватил здание студии.









По предварительным данным, от пожара пострадали 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, еще 10 — получили ранения средней тяжести и еще 18 — легкие травмы.





При этом 20 человек числятся пропавшими без вести.





В других источниках сообщается о 10 или 12 погибших, официального подтверждения этого пока нет.