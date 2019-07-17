«Мы заняли второе место, и я расстроился». Идет суд над хоккеистом, которого задержали с наркотиками

Эта история началась поздним вечером 1 апреля 2019 года. Милицейский патруль из Центрального РУВД Минска заметил на проспекте Победителей двоих парней спортивного вида, которые, заметив милиционеров, заволновались и начали что-то прятать по карманам. А когда патруль попросил показать, что именно те прячут, они достали пластиковые контейнеры с прессованным веществом растительного происхождения и стеклянные трубки. Последующая экспертиза показала, что прессованное вещество — это гашиш и насвай. Обоих парней задержали. Это были нападающий и защитник минского хоккейного клуба «Юность».





Загородная вечеринка одноклубников





Согласно официальному сообщению на сайте МВД, опубликованного вскоре после задержания, наркотики в ХК «Юность» употребляли не только двое задержаных.





«Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день, — сообщала милиция. — Также была получена информация, что изъятый гашиш — остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников… правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом».





Вскоре появилась информация, что все задержанные являются игроками молодежной команды «Юниор», входящей в структуру ХК «Юность». Также стало известно, что молодых хоккеистов выпустили из-под стражи, взяв обязательство о явке.









«Я больше так не буду»





15 июля стало известно, что первое судебное заседание по делу о наркотиках в хоккейном клубе «Юность» состоится 18 июля. При этом из сообщения представительницы Верховного суда Анастасии Шильвян следовало, что на скамье подсудимых только один из четверых хоккеистов, о которых в апреле сообщила милиция.





«Суд Центрального района Минска начинает судебное рассмотрение уголовного дела в отношении М., — говорилось в сообщении. — На момент задержания — спортсмена-инструктора хоккейного клуба «Юность-Минск». О незаконном обороте наркотиков (обвиняется в приобретении гашиша массой более 0,07222 грамма, его хранении и перевозке по территории Республики Беларусь)».





Процесс начался утром 18 июля в суде Центрального района. Обвиняемый Никита Макарчик пришел на заседание самостоятельно, вместе с адвокатом.





Во время речи прокурора оказалось, что каждого из задержанных по 328- ст ье хоккеистов хоккейного клуба «Юность» будут судить отдельно. Макарчика обвинили в части 1 статьи 328.





«Первого апреля я пришел на тренировку, — начал рассказывать свою историю хоккеист. — Потренировались, потом один из одноклубников, Шумейко, предложил мне и другим ребятам гашиш. Это произошло в сушилке после тренировки. Он просто дал нам пластиковый контейнер. Я взял. Вместе с другим одноклубником мы после пошли в город, поели в одном из ресторанов сети быстрого питания, выпили пива. После этого решили покурить гашиш. Приобрели в аптеке для этой цели стеклянные пипетки. Пошли за кинотеатр «Москва» и там сделали несколько затяжек. Потом нас задержал патруль».









Обвиняемый Макарчик 1999 года рождения из Гродно . Хоккеем занимается с 6 лет. Адвокат Макарчика обратила внимание судьи на то, что он из многодетной семьи (имеет троих младших братьев и сестер), воспитывался отцом, мать умерла, когда обвиняемому было 6 лет. После 1 апреля хоккеиста отстранили от работы с командой, он тренируется самостоятельно дважды в день 6 дней в неделю.





«Это был первый раз, когда я попробовал наркотики, — сказал в свое оправдание обвиняемый. — Я не почувствовал никакого эффекта. Мы накануне заняли второе место в чемпионате, немного расстроился. Я больше не буду так поступать, обещаю».





На уточняющие вопросы прокурора о том, откуда он знал о способе курения гашиша с помощью стеклянной пипетки, Макарчик объяснил, что всему его научил одноклубник Шумейко.





Свидетели в суд не явились. Согласно материалам дела, их более пяти человек. Некоторые также являются хоккеистами «Юности». Прокурор не настаивала на обязательной явке свидетелей на процесс. Рассмотрение дела заняло чуть более 30 минут.





Прокурор просит приговорить Макарчика к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



