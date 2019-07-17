"Я так больше жить не хочу". В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета

Как впоследствии установила экспертиза, молодой офицер застрелился около 4:00 утра 15 июля. Выстрел слышали соседи - дом строился для сотрудников силовых структур Брестчины, которые в нём, в основном, и проживают. Однако попасть в квартиру погибшего сотрудники следственно-оперативной группы и медики скорой помощи смогли лишь в 23:00 вечера. Для проникновения в помещение пришлось привлекать спасателей МЧС со спецоборудованием.

По данным Nexta, застрелился он из своей личной двустволки ТОЗ-34. Она была официально зарегистрирована - погибший был охотником. А выстрел произведен в рот.





Стало известно и о содержании предсмертной записки. В ней офицер упоминал о своих денежных долгах. Также есть строка: "Прости, мама, я так больше жить не хочу".





Уже опросили и бывшую жену покойного. Она рассказала, что экс-супруг отличался крайне непростым характером и любил выпить. Но не на службе (всё-таки постоянно за рулём). Делать это он предпочитал в одиночестве у себя в квартире на Махновича, 32 - там его в итоге и нашли мёртвым.