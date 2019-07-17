|
"Я так больше жить не хочу". В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета
Источник материала: Партизан
В Бресте покончил с собой очередной сотрудник силовых структур. Застрелился в собственной квартире - возможно, из-за долгов. Рядом лежала предсмертная записка "Прости, мама, я так больше жить не хочу".
О самоубийстве фицера милиции
В Управлении Следственного комитета Беларуси по Брестской области признали, что погибший работал у них водителем. Неофициально известно, что не простым водителем - молодой офицер возил лично главу Брестского УСК Александра Рахманова, который 11 июня ушёл на повышение в Минск. Лукашенко своим указом назначил его заместителем государственного секретаря Совета безопасности - на место ныне сидящего под следствием Андрея Втюрина. А личный водитель Рахманова остался в Бресте.
Как впоследствии установила экспертиза, молодой офицер застрелился около 4:00 утра 15 июля. Выстрел слышали соседи - дом строился для сотрудников силовых структур Брестчины, которые в нём, в основном, и проживают. Однако попасть в квартиру погибшего сотрудники следственно-оперативной группы и медики скорой помощи смогли лишь в 23:00 вечера. Для проникновения в помещение пришлось привлекать спасателей МЧС со спецоборудованием.
По данным Nexta, застрелился он из своей личной двустволки ТОЗ-34. Она была официально зарегистрирована - погибший был охотником. А выстрел произведен в рот.
Стало известно и о содержании предсмертной записки. В ней офицер упоминал о своих денежных долгах. Также есть строка: "Прости, мама, я так больше жить не хочу".
Уже опросили и бывшую жену покойного. Она рассказала, что экс-супруг отличался крайне непростым характером и любил выпить. Но не на службе (всё-таки постоянно за рулём). Делать это он предпочитал в одиночестве у себя в квартире на Махновича, 32 - там его в итоге и нашли мёртвым.
Пока материал готовился к публикации, информацию о самоубийстве сотрудника
Как говорится в официальном сообщении СК, "ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел – зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте покончил с собой очередной сотрудник силовых структур. Застрелился в собственной квартире - возможно, из-за долгов. Рядом лежала предсмертная записка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)