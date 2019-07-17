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"Я так больше жить не хочу". В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета

18.07.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте покончил с собой очередной сотрудник силовых структур. Застрелился в собственной квартире - возможно, из-за долгов. Рядом лежала предсмертная записка "Прости, мама, я так больше жить не хочу".

"Я так больше жить не хочу". В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета
О  самоубийстве фицера милиции сообщает Телеграм-канал Nexta.

В Управлении Следственного комитета Беларуси по Брестской области признали, что погибший работал у них водителем. Неофициально известно, что не простым водителем - молодой офицер возил лично главу Брестского УСК Александра Рахманова, который 11 июня ушёл на повышение в Минск. Лукашенко своим указом назначил его заместителем государственного секретаря Совета безопасности - на место ныне сидящего под следствием Андрея Втюрина. А личный водитель Рахманова остался в Бресте.

Как впоследствии установила экспертиза, молодой офицер застрелился около 4:00 утра 15 июля. Выстрел слышали соседи - дом строился для сотрудников силовых структур Брестчины, которые в нём, в основном, и проживают. Однако попасть в квартиру погибшего сотрудники следственно-оперативной группы и медики скорой помощи смогли лишь в 23:00 вечера. Для проникновения в помещение пришлось привлекать спасателей МЧС со спецоборудованием.


По данным Nexta, застрелился он из своей личной двустволки ТОЗ-34. Она была официально зарегистрирована - погибший был охотником. А выстрел произведен в рот.

Стало известно и о содержании предсмертной записки. В ней офицер упоминал о своих денежных долгах. Также есть строка: "Прости, мама, я так больше жить не хочу".

Уже опросили и бывшую жену покойного. Она рассказала, что экс-супруг отличался крайне непростым характером и любил выпить. Но не на службе (всё-таки постоянно за рулём). Делать это он предпочитал в одиночестве у себя в квартире на Махновича, 32 - там его в итоге и нашли мёртвым.


Пока материал готовился к публикации, информацию о самоубийстве сотрудника подтвердил Следственный комитет.

Как говорится в официальном сообщении СК, "ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел – зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты".
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте покончил с собой очередной сотрудник силовых структур. Застрелился в собственной квартире - возможно, из-за долгов. Рядом лежала предсмертная записка...
 
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