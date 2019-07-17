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"Не подходите к окнам - могут подстрелить". Как художник работал в башне сталинки на площади Победы
Источник материала: Партизан
На площади Победы есть четыре загадочные башни в сталинках. В одной из них долгое время была мастерская художника-графика, но теперь он переезжает на новое место.
Перед его отъездом TUT.BY побывал в мастерской с прекрасным видом на проспект и желтые вазы и узнал, как там работалось перед парадами.
— Ну вот, моя мастерская. Лет 20 я тут точно работаю. О выселении я узнал, наверное, месяц назад, но я сам согласился, — говорит Геннадий Грак, бодро поднявшись с нами на шестой этаж.
Геннадию Степановичу 80 лет, он художник-график, специализируется на линогравюрах — это вид гравюры, изображение для которой сначала вырезают на линолеуме или другой полимерной основе, а затем отпечатывают на листе бумаги. Грак работает и принимает заказы до сих пор.
Мастерскую все это время арендовал Союз художников, теперь ее планирует приватизировать новый сосед снизу. Поэтому Грак переезжает в мастерскую в Смолевичах, расположенную в доме, который построил его сын.
Художник признается, что ему немного жаль покидать это место, хотя с новым соседом вопрос решили мирно и, как говорит сам художник, «по-человечески»: тот помог с ремонтом новой мастерской и переездом.
— Все восхищались видом и окнами мастерской. Еще до развала Советского Союза я хотел ее выкупить, но горисполком отказал, потому что нежилые помещения не продаются, а сейчас уже разрешают. Я же не вечно буду жить, это все надо переместить. Сын выделил мне под мастерскую комнату примерно на 30 квадратных метров.
Этот месяц Геннадий Степанович готовится к переезду, но вещей все еще много. В башне две комнаты: одна рабочая мастерская на 20 «квадратов» и примерно такая же «подсобка», где хранятся работы Грака.
еще остались линогравюры художника, некоторые керамические скульптуры его дочери — Жанны Грак, диван, материалы для работы, заготовки, банки с краской, есть даже самовар и два больших станка.
— Этот, на металлических рейках, подняли сюда четыре солдата. Его нужно было собирать. Еще не знаю, как я этот станок перевезу, нужно будет нанимать людей, — говорит художник.
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«Жил и работал здесь: спал два-три часа на диване, потом вставал»
В башне есть электричество и отопление. Правда, когда-то воду отключили, не слили, она замерзла, и трубы прорвало. После этого батареи срезали, так что Грак решил пользоваться обогревателем. Также художник сделал себе полноценный санузел.
— Ванну я поставил сам, она мне нужна была для работы: там я замачивал бумагу. Когда она немного подсыхает, хорошо печатать.
В особенно загруженные работой дни художник здесь даже жил.
— Бывало. Особенно в советское время, когда были заказы от художественного комбината: киевские, московские серии работ на определенные темы. Поэтому жил и работал здесь: спал два-три часа на этом диване, потом вставал, садился за стол и резал гравюру. Как устал — опять поспал. Мне нравилось, — говорит Грак.
Сколько платил за аренду, художник уже не помнит. Говорит, что иногда суммы были громадные и однажды его выручили киношники: снимали тут фильм и за это помогли с оплатой.
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