Двойная победа волковысских спортсменов-конников на республиканских соревнованиях

Источник материала: Новости Волковыска

Лето - пора каникул и отдыха, но только не для воспитанников волковысской конно-спортивной школы. Ведь для спортсменов-конников лето - самый горячий соревновательный сезон. 28 июня - 1 июля 2019 года в Волковыске прошли Олимпийские дни молодежи и Чемпионат Гродненской области по выездке. Для многих наших ребят эти соревнования стали дебютными, и дебют удался: Петренко Екатерина, Рожкова Александра, Поконечная Каролина и Китаева Ксения выполнили нормативы спортивных разрядов. И если девочки ещё только приобретали свой первый опыт участия в соревнованиях, их более опытные товарищи успешно сражались за победу и призовые места.

В категории "Дети 2005 г.р. и моложе" двукратными победителями в программах "Предварительный приз А" и "Предварительный приз В" стали Сторожук Владислав и Гилфорд, в программе "Командный приз" эта спортивная пара поднялась на вторую ступень пьедестала почета, уступив победу спортсменке из Гродненского района.

В этой же возрастной категории Дорофейчик Ольга в паре с Драгоценным дважды становились бронзовыми призерами соревнований, а Войтеховская Милана и Хоф завоевали серебро в программе "Предварительный приз В".

В категории "Открытый класс: всадники без ограничения в возрасте, но не выше 2 спортивного разряда" серебряную медаль получили Милейко Мария и Гвардия. Кроме этого Маша, выступая на лошади Тихоня в более сложной программе юношеских езд, выполнила норматив 1 спортивного разряда.

В соревнованиях для юношей и девушек 2001 г.р. и моложе "Олимпийские дни молодежи" не было равных Евсеенковой Валерии, выступавшей на Адонисе: 2 золота и 1 бронза. Колосов Николай и Гилфорд завоевали 2 серебряные медали. А Анастасия Короткая стала победителем произвольной программы под музыку КЮР с элементами юношеских езд.

Проведенные соревнования стали квалификационными для участия в Первенстве Республики Беларусь и республиканских соревнованиях, которые состоялись в Ратомке 10-13 июля 2019 г. Сборная команда Гродненской области в этот раз состояла только из волковысских спортсменов: Евсеенкова Валерия и Хоф, Колосов Николай и Гилфорд, Короткая Анастасия и Адонис. В течение 3 напряжённых дней ребята отстаивали спортивную честь родного города и области, и результат превзошел самые смелые ожидания: 2 золота и серебро республиканских соревнований в копилку нашей сборной привезли Короткая Анастасия и великолепный Адонис.

Поздравляем нашу команду с удачными стартами и желаем дальнейших успехов и новых побед!























