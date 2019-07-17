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Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Источник материала: Интерфакс
Только пережили сезон
Ананасовый компот из кабачков
Закрывать кабачки будем в трехлитровой банке. Ее заранее необходимо простерилизовать. На дно банки кладем гвоздику и наполняем ее "по плечики" алычой с ломтиками кабачков, которые мы предварительно очистили от кожуры и семян.
Заливаем все крутым кипятком. Через 20 минут сливаем воду в кастрюлю и добавляем в нее сахар. Доводим до кипения. Заливаем сироп в банку и сразу же закрываем ее. До полного охлаждения закутаем банку полотенцем или одеялом. Через несколько месяцев кабачки напитаются сиропом с соком алычи и станут по вкусу, как настоящие ананасы.
Кабачковая пицца
Моем и трем кабачки на крупной тёрке. Отжимаем мякоть от влаги. Смешаем с яйцом и мелкорубленой зеленью. Добавляем муку. Солим и перчим. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, посыпаем сухарями. Выкладываем кабачковое тесто, толщина примерно 1 см. Сверху выкладываем предварительно сваренное куриное филе и ломтики помидора. Посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут.
Итальянский омлет - фриттата
Очищаем кабачок от семян и кожуры, нарезаем тонкой соломкой. То же самое делаем и с перцем. Нарезаем лук мелкими кубиками, мелко рубим зелень. Обжариваем на оливковом масле лук. Как только он станет мягким, добавляем кабачки. Тушим под крышкой 2-3 минуты. Взбиваем яйца с молоком, добавляем зелень и перец, заливаем кабачки. Жарим омлет на медленном огне, либо отправляем на 15-20 минут в духовку.
Маринованные кабачки
Кабачки промываем и нарезаем тонкими ломтиками, очень тонкими, чтобы просвечивались. Засыпаем солью и оставляем на 20–30 минут. Смешиваем измельченный чеснок, укроп, перцы, уксус, оливковое масло и мед. Сливаем из засоленных кабачков сок, и смешаем с маринадом. Убираем в холодильник на на 2–3 часа, а лучше на ночь.
Хрустящие кабачковые палочки
Очищаем кабачок от кожуры и нарезаем брусками в 1 см. Масло смешиваем с солью и специями, маринуем в смеси кабачки 20-30 минут. Обсыпаем в панировочных сухарях и выкладываем на противень. Запекаем до золотистой корочки 15-20 минут при 200 °С.
Кабачковая икра
Нарезаем помытые и очищенные овощи мелкими кубиками и брусочками, а морковь трем на крупной терке. Выкладываем овощи в кастрюлю, вливаем воду и ставим на средний огонь, тушим до готовности примерно 30-40 минут. Снимаем овощи и откидываем их на дуршлаг, даем стечь соку. Взбиваем блендером до однородности. Массу выкладываем обратно в кастрюлю, добавляем томатную пасту, сахар, соль – все, что у вас осталось. Перемешиваем, на среднем огне доводим до кипения и через 10-15 минут снимаем с огня. Перекладываем икру в простерилизованные банки и закрываем крышками. Остужаем икру в перевернутых банках и убираем в прохладное место.
Кабачки по-азиатски
Разводим крахмал в небольшом количестве воды, добавляем соевый соус, соль, имбирь и мелко рубленный лук. Помытые кабачки нарезаем кубиками толщиной не больше 1 см. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Полу готовые кабачки заливаем полученной заправкой. Оставляем томиться под крышкой 5-7 мину. Добавляем измельченный чеснок, снимаем с огня и даем немного постоять. Такие кабачки отлично сочетаются с рисом.
Говорят, что если поделиться этими рецептами с окружающими, подбрасывать кабачки вам перестанут.
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Только пережили сезон клубники, разделались с несколькими десятками килограммов поречки, как созрели кабачки. Обычно они вырастают крупными и тяжелыми. Пока...
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