ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки

18.07.2019 12:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Только пережили сезон клубники, разделались с несколькими десятками килограммов поречки, как созрели кабачки. Обычно они вырастают крупными и тяжелыми. Пока соберешь, пока довезешь до дома, даже смотреть уже на них не хочется. А тут еще и родственники-соседи-друзья парочку подкинут (отказываться ведь нельзя, обидятся). И вот вы ловите себя на том, что сидите на собственной кухне уставшие, обложенные  кабачками, и чувствуете, как потихоньку накрывает паника. Спокойствие. Interfax.by расскажет, как вкусно и полезно расправиться с кабачковым нашествием.

Ананасовый компот из кабачков

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Алыча – 0,5 кг;
  • Спелые кабачки – 3 шт.;
  • Сахар – 1,5 ст.;
  • Гвоздика – 4 шт.

Закрывать кабачки будем в трехлитровой банке. Ее заранее необходимо простерилизовать. На дно банки кладем гвоздику и наполняем ее "по плечики" алычой с ломтиками кабачков, которые мы предварительно очистили от кожуры и семян.

Заливаем все крутым кипятком. Через 20 минут сливаем воду в кастрюлю и добавляем в нее сахар. Доводим до кипения. Заливаем сироп в банку и сразу же закрываем ее. До полного охлаждения закутаем банку полотенцем или одеялом. Через несколько месяцев кабачки напитаются сиропом с соком алычи и станут по вкусу, как настоящие ананасы.

Кабачковая пицца

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Средние кабачки - 2 шт.;
  • Яйцо - 1 шт.;
  • Укроп - 1 пучок;
  • Петрушка - 1 пучок;
  • Зеленый лук - 1 пучок;
  • Мука - 5 столовых ложек;
  • Соль – ½ ч.л.;
  • Чёрный молотый перец — по вкусу;
  • Сливочное масло - 50 гр.;
  • Панировочные сухари - 2 ст.л.;
  • Куриная грудка - 1 шт.;
  • Помидор - 1 шт.;
  • Твердый сыр - 100 гр.

Моем и трем кабачки на крупной тёрке. Отжимаем мякоть от влаги. Смешаем с яйцом и мелкорубленой зеленью. Добавляем муку. Солим и перчим. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, посыпаем сухарями. Выкладываем кабачковое тесто, толщина примерно 1 см. Сверху выкладываем предварительно сваренное куриное филе и ломтики помидора. Посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут.

Итальянский омлет - фриттата

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Средний кабачок – 1 шт.;
  • Болгарский перец - 1 шт.;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Зелень - 1 пучок;
  • Оливковое масло - 2 ст.л.;
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • Яйца - 4 шт.;
  • Молоко - ½ стакана.

Очищаем кабачок от семян и кожуры, нарезаем тонкой соломкой. То же самое делаем и с перцем. Нарезаем лук мелкими кубиками, мелко рубим зелень. Обжариваем на оливковом масле лук. Как только он станет мягким, добавляем кабачки. Тушим под крышкой 2-3 минуты. Взбиваем яйца с молоком, добавляем зелень и перец, заливаем кабачки. Жарим омлет на медленном огне, либо отправляем на 15-20 минут в духовку.

Маринованные кабачки

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Средние кабачки – 2 шт.;
  • Соль – 1 ч.л.;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Укроп – 1 пучок;
  • Черный молотый перец - ½ ч.л.;
  • Красный перец - ½ ч.л.;
  • 9% -ный уксус – 2 ст.л.;
  • Оливковое масло - 6 ст.л.;
  • Мед - 2 ст.л..

Кабачки промываем и нарезаем тонкими ломтиками, очень тонкими, чтобы просвечивались. Засыпаем солью и оставляем на 20–30 минут. Смешиваем измельченный чеснок, укроп, перцы, уксус, оливковое масло и мед. Сливаем из засоленных кабачков сок, и смешаем с маринадом. Убираем в холодильник на на 2–3 часа, а лучше на ночь.

Хрустящие кабачковые палочки

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Кабачок - 1 шт.;
  • Оливковое масло – 3 ст.л.;
  • Соль - 1 ч.л.;
  • Сушеный чеснок - 1 ч.л.;
  • Парика - ½ ч.л.;
  • Панировочные сухари - 3 ст.л.

Очищаем кабачок от кожуры и нарезаем брусками в 1 см. Масло смешиваем с солью и специями, маринуем в смеси кабачки 20-30 минут. Обсыпаем в панировочных сухарях и выкладываем на противень. Запекаем до золотистой корочки 15-20 минут при 200 °С.

Кабачковая икра

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты

  • Кабачки - 3 кг.;
  • Морковь - 1,5 кг.;
  • Растительное масло - 1,5 стакана;
  • Томатная паста - 1,5 стакана;
  • Лук - 750 гр.;
  • Сахар - 7,5 ст.л.;
  • Вода - 3/4 стакана;ъ
  • Соль - 3 ст.л.

Нарезаем помытые и очищенные овощи мелкими кубиками и брусочками, а морковь трем на крупной терке. Выкладываем овощи в кастрюлю, вливаем воду и ставим на средний огонь, тушим до готовности примерно 30-40 минут. Снимаем овощи и откидываем их на дуршлаг, даем стечь соку. Взбиваем блендером до однородности. Массу выкладываем обратно в кастрюлю, добавляем томатную пасту, сахар, соль – все, что у вас осталось. Перемешиваем, на среднем огне доводим до кипения и через 10-15 минут снимаем с огня. Перекладываем икру в простерилизованные банки и закрываем крышками. Остужаем икру в перевернутых банках и убираем в прохладное место.

 Кабачки по-азиатски

Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки
Ингредиенты:

  • Крахмал – 1 ст.л.;
  • Соевый соус - 4 ст.л.;
  • Лук - 1 шт.;
  • Соль - ½ ч.л.;
  • Молотый имбирь - ½ ч.л.;
  • Кабачки - 2 шт.;
  • Подсолнечное масло - 2 ст.л.;
  • Чеснок - 5 зубчиков.

Разводим крахмал в небольшом количестве воды, добавляем соевый соус, соль, имбирь и мелко рубленный лук. Помытые кабачки нарезаем кубиками толщиной не больше 1 см. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Полу готовые кабачки заливаем полученной заправкой. Оставляем томиться под крышкой 5-7 мину. Добавляем измельченный чеснок, снимаем с огня и даем немного постоять. Такие кабачки отлично сочетаются с рисом.

Говорят, что если поделиться этими рецептами с окружающими, подбрасывать кабачки вам перестанут.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только пережили сезон клубники, разделались с несколькими десятками килограммов поречки, как созрели кабачки. Обычно они вырастают крупными и тяжелыми. Пока...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика