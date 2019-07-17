Страх и ненависть в огороде: что делать, если вас атаковали кабачки

Источник материала: Интерфакс

Только пережили сезон клубники , разделались с несколькими десятками килограммов поречки , как созрели кабачки. Обычно они вырастают крупными и тяжелыми. Пока соберешь, пока довезешь до дома, даже смотреть уже на них не хочется. А тут еще и родственники-соседи-друзья парочку подкинут (отказываться ведь нельзя, обидятся). И вот вы ловите себя на том, что сидите на собственной кухне уставшие, обложенные кабачками, и чувствуете, как потихоньку накрывает паника. Спокойствие. Interfax.by расскажет, как вкусно и полезно расправиться с кабачковым нашествием.

Ананасовый компот из кабачков



Ингредиенты:

Алыча – 0,5 кг;

Спелые кабачки – 3 шт.;

Сахар – 1,5 ст.;

Гвоздика – 4 шт.

Закрывать кабачки будем в трехлитровой банке. Ее заранее необходимо простерилизовать. На дно банки кладем гвоздику и наполняем ее "по плечики" алычой с ломтиками кабачков, которые мы предварительно очистили от кожуры и семян.

Заливаем все крутым кипятком. Через 20 минут сливаем воду в кастрюлю и добавляем в нее сахар. Доводим до кипения. Заливаем сироп в банку и сразу же закрываем ее. До полного охлаждения закутаем банку полотенцем или одеялом. Через несколько месяцев кабачки напитаются сиропом с соком алычи и станут по вкусу, как настоящие ананасы.

Кабачковая пицца



Ингредиенты:

Средние кабачки - 2 шт.;

Яйцо - 1 шт.;

Укроп - 1 пучок;

Петрушка - 1 пучок;

Зеленый лук - 1 пучок;

Мука - 5 столовых ложек;

Соль – ½ ч.л.;

Чёрный молотый перец — по вкусу;

Сливочное масло - 50 гр.;

Панировочные сухари - 2 ст.л.;

Куриная грудка - 1 шт.;

Помидор - 1 шт.;

Твердый сыр - 100 гр.

Моем и трем кабачки на крупной тёрке. Отжимаем мякоть от влаги. Смешаем с яйцом и мелкорубленой зеленью. Добавляем муку. Солим и перчим. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, посыпаем сухарями. Выкладываем кабачковое тесто, толщина примерно 1 см. Сверху выкладываем предварительно сваренное куриное филе и ломтики помидора. Посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут.

Итальянский омлет - фриттата



Ингредиенты:

Средний кабачок – 1 шт.;

Болгарский перец - 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Зелень - 1 пучок;

Оливковое масло - 2 ст.л.;

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

Яйца - 4 шт.;

Молоко - ½ стакана.

Очищаем кабачок от семян и кожуры, нарезаем тонкой соломкой. То же самое делаем и с перцем. Нарезаем лук мелкими кубиками, мелко рубим зелень. Обжариваем на оливковом масле лук. Как только он станет мягким, добавляем кабачки. Тушим под крышкой 2-3 минуты. Взбиваем яйца с молоком, добавляем зелень и перец, заливаем кабачки. Жарим омлет на медленном огне, либо отправляем на 15-20 минут в духовку.

Маринованные кабачки



Ингредиенты:

Средние кабачки – 2 шт.;

Соль – 1 ч.л.;

Чеснок - 2 зубчика;

Укроп – 1 пучок;

Черный молотый перец - ½ ч.л.;

Красный перец - ½ ч.л.;

9% -ный уксус – 2 ст.л.;

Оливковое масло - 6 ст.л.;

Мед - 2 ст.л..

Кабачки промываем и нарезаем тонкими ломтиками, очень тонкими, чтобы просвечивались. Засыпаем солью и оставляем на 20–30 минут. Смешиваем измельченный чеснок, укроп, перцы, уксус, оливковое масло и мед. Сливаем из засоленных кабачков сок, и смешаем с маринадом. Убираем в холодильник на на 2–3 часа, а лучше на ночь.

Хрустящие кабачковые палочки



Ингредиенты:

Кабачок - 1 шт.;

Оливковое масло – 3 ст.л.;

Соль - 1 ч.л.;

Сушеный чеснок - 1 ч.л.;

Парика - ½ ч.л.;

Панировочные сухари - 3 ст.л.

Очищаем кабачок от кожуры и нарезаем брусками в 1 см. Масло смешиваем с солью и специями, маринуем в смеси кабачки 20-30 минут. Обсыпаем в панировочных сухарях и выкладываем на противень. Запекаем до золотистой корочки 15-20 минут при 200 °С.

Кабачковая икра



Ингредиенты

Кабачки - 3 кг.;

Морковь - 1,5 кг.;

Растительное масло - 1,5 стакана;

Томатная паста - 1,5 стакана;

Лук - 750 гр.;

Сахар - 7,5 ст.л.;

Вода - 3/4 стакана;ъ

Соль - 3 ст.л.

Нарезаем помытые и очищенные овощи мелкими кубиками и брусочками, а морковь трем на крупной терке. Выкладываем овощи в кастрюлю, вливаем воду и ставим на средний огонь, тушим до готовности примерно 30-40 минут. Снимаем овощи и откидываем их на дуршлаг, даем стечь соку. Взбиваем блендером до однородности. Массу выкладываем обратно в кастрюлю, добавляем томатную пасту, сахар, соль – все, что у вас осталось. Перемешиваем, на среднем огне доводим до кипения и через 10-15 минут снимаем с огня. Перекладываем икру в простерилизованные банки и закрываем крышками. Остужаем икру в перевернутых банках и убираем в прохладное место.

Кабачки по-азиатски



Ингредиенты:

Крахмал – 1 ст.л.;

Соевый соус - 4 ст.л.;

Лук - 1 шт.;

Соль - ½ ч.л.;

Молотый имбирь - ½ ч.л.;

Кабачки - 2 шт.;

Подсолнечное масло - 2 ст.л.;

Чеснок - 5 зубчиков.

Разводим крахмал в небольшом количестве воды, добавляем соевый соус, соль, имбирь и мелко рубленный лук. Помытые кабачки нарезаем кубиками толщиной не больше 1 см. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Полу готовые кабачки заливаем полученной заправкой. Оставляем томиться под крышкой 5-7 мину. Добавляем измельченный чеснок, снимаем с огня и даем немного постоять. Такие кабачки отлично сочетаются с рисом.

Говорят, что если поделиться этими рецептами с окружающими, подбрасывать кабачки вам перестанут.