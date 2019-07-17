Следственные комитеты Беларуси и России подписали программу сотрудничества в научно-образовательной сфере до 2022 года

Источник материала: Интерфакс

Следственные комитеты Беларуси и России подписали программу сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы в рамках прошедшего в Красноярске совместного заседания коллегий СК Армении, Беларуси и России.

"Данной программой закрепляется продолжение практики направления сотрудников двух ведомств для повышения квалификации в соответствующих образовательных организациях, а также взаимного приглашения для участия в научно-практических конференциях", - говорится в сообщении белорусского СК.

В ведомстве отметили, что с 2015 года в России прошли обучение более 70 сотрудников СК Беларуси. В свою очередь, с 2018 года в Минске прошли обучение 16 представителей СК России по 9 образовательным программам.