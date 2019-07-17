﻿ Следственные комитеты Беларуси и России подписали программу сотрудничества в научно-образовательной сфере до 2022 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственные комитеты Беларуси и России подписали программу сотрудничества в научно-образовательной сфере до 2022 года

18.07.2019 11:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Следственные  комитеты Беларуси и России подписали  программу сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы в рамках прошедшего в Красноярске совместного заседания коллегий СК Армении, Беларуси и России.

"Данной программой закрепляется продолжение практики направления сотрудников двух ведомств для повышения квалификации в соответствующих образовательных организациях, а также взаимного приглашения для участия в научно-практических конференциях", - говорится в сообщении белорусского СК.

В ведомстве отметили, что с 2015 года в России прошли обучение более 70 сотрудников СК Беларуси. В свою очередь, с 2018 года в Минске прошли обучение 16 представителей СК России по 9 образовательным программам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственные  комитеты Беларуси и России подписали  программу сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы в рамках прошедшего в Красноярске...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове на производстве сырков дозатором зажало руку женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика