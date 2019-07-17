Беларусь и Россия договорятся об отмене роуминга до 15 сентября

Источник материала: Интерфакс

Вопрос об отмене роуминга между Беларусью и Россией будет решен до 15 сентября, сообщает госагентство БелТА .

Со ссылкой на председателя Совета Республики Михаила Мясниковича агентство передает, что "со стороны белорусских операторов есть понимание проблемы". Конкретные решения будут приниматься на встрече, которая состоится 2 августа в Полоцке, сказал Мясникович.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила готовность российской стороны. По ее информации, вопрос будет решен до 15 сентября. Верхние палаты парламентов Беларуси и России держат вопрос на контроле.