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Беларусь и Россия договорятся об отмене роуминга до 15 сентября

18.07.2019 11:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вопрос об отмене роуминга между Беларусью и Россией будет решен до 15 сентября, сообщает госагентство БелТА.

Со ссылкой на председателя Совета Республики Михаила Мясниковича агентство передает, что  "со стороны белорусских операторов есть понимание проблемы". Конкретные решения будут приниматься на встрече, которая состоится 2 августа в Полоцке, сказал Мясникович.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила готовность российской стороны.  По ее информации, вопрос будет решен до 15 сентября. Верхние палаты парламентов Беларуси и России держат вопрос на контроле.

 
 
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Вопрос об отмене роуминга между Беларусью и Россией будет решен до 15 сентября, сообщает госагентство БелТА. Со ссылкой на председателя Совета Республики Михаила...
 
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