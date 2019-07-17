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Алексей Гришин продает свои олимпийские медали на аукционе
Источник материала: Tut.by
Первый в истории Беларуси чемпион Зимних Олимпийских игр Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион.
Алексей Гришин выиграл золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и бронзу на Играх-2002 в Турине. Обе награды продаются на сайте RR Auction. На 13.00 за
NBC
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Первый в истории Беларуси чемпион Зимних Олимпийских игр Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион.
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