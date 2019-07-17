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Алексей Гришин продает свои олимпийские медали на аукционе

18.07.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый в истории Беларуси чемпион Зимних Олимпийских игр Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион.


Фото: Reuters

Алексей Гришин выиграл золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и бронзу на Играх-2002 в Турине. Обе награды продаются на сайте RR Auction. На 13.00 за золото давали 24,2 тысячи долларов, за бронзу — 11,9 тысяч долларов.

NBC уточняет, что белорусский фристайлист не называет причины, по которым он продает медали.

 
 
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Первый в истории Беларуси чемпион Зимних Олимпийских игр Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион.
 
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