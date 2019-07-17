В Мостовском районе Mazda опрокинула на бок встречный грузовик

Источник материала: Tut.by

Пассажирка легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Мостовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 17 июля, около 14.00. По предварительной информации, 63-летний водитель Mazda двигался по трассе Слоним — Мосты — Скидель. На закруглении дороги влево он отвлекся от управления и выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком ГАЗ. 46-летний водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но это ему не удалось. От удара ГАЗ опрокинулся на бок.

В результате ДТП пассажирка Mazda получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Двое детей, находившихся в салоне легковушки, не пострадали.