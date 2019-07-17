«Ювентус» подписал 19-летнего защитника за 75 млн евро. Футболист будет получать 16 млн евро в год

Источник материала: Tut.by

Капитан «Аякса» Маттиас Де Лигт перешел в «Ювентус». О трансфере сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Фото: Reuters

За 19-летнего футболиста «Ювентус» заплатил 75 миллионов евро. При этом в случае выполнения ряда условий сумма может возрасти еще на 10,5 миллионов.

По информации The Guardian , зарплата Де Лигта составит 16 млн евро в год (300 тыс. евро в неделю). При этом она может увеличиться до 24 млн евро за счет бонусов.

Только Криштиану Роналду имеет в чемпионате Италии бОльшую зарплату.