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«Ювентус» подписал 19-летнего защитника за 75 млн евро. Футболист будет получать 16 млн евро в год
Источник материала: Tut.by
Капитан «Аякса» Маттиас Де Лигт перешел в «Ювентус». О трансфере
За 19-летнего футболиста «Ювентус» заплатил 75 миллионов евро. При этом в случае выполнения ряда условий сумма может возрасти еще на 10,5 миллионов.
По информации
Только Криштиану Роналду имеет в чемпионате Италии бОльшую зарплату.
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Капитан «Аякса» Маттиас Де Лигт перешел в «Ювентус». О трансфере сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
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