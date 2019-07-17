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С актёра Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальном насилии

18.07.2019 13:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С актера Кевина Спейси сняли все обвинения о сексуальных домогательствах, сообщает CNN. Прокуратура Массачусетса посчитала, что улик оказалось недостаточно.

«Жертва» актера не смогла предоставить телефон с видео и перепиской, которые доказывали вину Спейси. Он куда-то исчез, хотя большая часть обвинения строилась именно на информации, полученной из переписок гаджета. Защита Кевина же уверена, что некоторые сообщения из той переписки удалили специально, чтобы опорочить имя актера.

Напомним, история с Кевином Спейси началась в 2018 году, когда бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру заявила, что актер пытался изнасиловать ее сына в 2016 году. В домогательствах Спейси обвиняли 12 мужчин, однако до суда их дела не дошли из-за срока давности. Кевин Спейси до конца отрицал свою виновность.

 
 
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С актера Кевина Спейси сняли все обвинения о сексуальных домогательствах, сообщает CNN. Прокуратура Массачусетса посчитала, что улик оказалось недостаточно. ...
 
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