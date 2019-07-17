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В Бресте нашли тело сотрудника СК. Есть версия, что он застрелился
Источник материала: KYKY>
В Бресте обнаружили тело сотрудника Следственного комитета с огнестрельным ранением. Об этом
Тело нашли 15 июля, но информация об этом появилась в сети только сейчас. Мужчине было 32 года, он работал водителем УСК по Брестской области. Следственный комитет уточняет, что сотрудник находился в отпуске. Предполагают, что выстрел, после которого наступила смерть, произвели из ружья: погибший получил разрешение на охоту. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
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В Бресте обнаружили тело сотрудника Следственного комитета с огнестрельным ранением. Об этом сообщает СК в своем Telegram-канале. Тело нашли 15 июля, но информация об...
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