В Бресте нашли тело сотрудника СК. Есть версия, что он застрелился

Источник материала: KYKY

В Бресте обнаружили тело сотрудника Следственного комитета с огнестрельным ранением. Об этом сообщает СК в своем Telegram-канале.

Тело нашли 15 июля, но информация об этом появилась в сети только сейчас. Мужчине было 32 года, он работал водителем УСК по Брестской области. Следственный комитет уточняет, что сотрудник находился в отпуске. Предполагают, что выстрел, после которого наступила смерть, произвели из ружья: погибший получил разрешение на охоту. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

В Telegram-канале «Nexta» эту версию поддерживают. Там пишут , что работник СК покончил с собой в своей квартире, но застрелился не из ружья, а из табельного пистолета или личной двустволки. Говорят, он оставил предсмертную записку, которую тут же изъяли. В ней речь шла о денежных долгах.