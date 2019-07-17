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Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов

18.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Соглашение между Минским облисполкомом и Правительством Оренбургской области о сотрудничестве и развитии связей подписано сегодня во время работы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Миноблисполкома.

Подписи под документом поставили председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Срок действия документа – 5 лет. Соглашение предполагает, что обе стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, способствовать расширению и укреплению сотрудничества научно-технической, социально-гуманитарной сферах, осуществлению международных и внешнеэкономических связей.

– Я уверен, что наше сотрудничество активизирует обмен опытами между нашими областями и в результате поможет в реализации успешных проектов и развитии культурных обменов, – подчеркнул Анатолий Исаченко.

Кроме того, 17 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Законодательным Собранием Свердловской области. Соглашением предусмотрено укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности. Это предполагает обмен текстами нормативных правовых актов, их проектов, аналитическими, методическими и другими материалами, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, проведение совместных конференций, семинаров, встреч.

Дополнительно. Минской областью заключено 40 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации и более 100 – между районами и г.Жодино с административно-территориальными единицами Российской Федерации. Это позволяет осуществлять взаимодействие на долгосрочной договорной основе.

Справочно. За 20 лет товарооборот Минской области с Российской Федерацией увеличился в 6,2 раза.


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Соглашение между Минским облисполкомом и Правительством Оренбургской области о сотрудничестве и развитии связей подписано сегодня во время работы VI Форума
 
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