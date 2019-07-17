«Яндекс» теперь будет знать, сколько вы зарабатываете

Источник материала: Tut.by

«Яндекс» запатентовал технологию, которая может выявлять уровень доходов пользователей мобильных устройств по профессиям и по тому, какими сервисами они пользуются. Соответствующий документ содержится в базе Роспатента, сообщает ТАСС.



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Согласно информации, заявка на патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства» была подана еще в 2017 году, но зарегистрирована в 2019 году. Сама технология, как следует из ее описания, позволяет определять доходы пользователя по его профессии, анализируя данные по GPS, сервисы и приложения, которые использует человек в своем мобильном устройстве.

Кроме того, технология способна анализировать аудиовизуальные и текстовые данные, хранящиеся на ноутбуке, смартфоне, планшете и других девайсах, а также подключаться к сенсорам устройства, например, к микрофону.

«Мы не использовали и не планируем использовать этот патент в своих сервисах. Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Сбор данных и их передача

В заявке патента также указано, что сбором данных, необходимых для определения профессии пользователя, будет заниматься специальный алгоритм машинного обучения. Он будет анализировать всю необходимую информацию, указывающую по меньшей мере на одно занятие пользователя, и логически делать вывод о профессии человека и уровне его доходов, следует из патента.

Как отмечают «Известия», один из авторов патента, работающий на момент подачи заявки в «Яндексе», Леонид Шныр, уточнил, что, хотя эта идея может никогда не быть реализованной, она имеет большой потенциал, поэтому в компании решили ее запатентовать. Помимо этого, указывает издание, в политике конфиденциальности компании указано, что она может передавать собираемую информацию рекламодателям и партнерам, а также, если к тому обязывает закон, властям и спецслужбам.

Позиция «Яндекса»

В пресс-службе «Яндекса» вместе с тем заверили, что, согласно политике конфиденциальности, всю собираемую о пользователях информацию компания не передает третьим лицам.

«Мы не продаем ваши данные и не делимся ими с кем бы то ни было, даже с нашими партнерами. Исключение составляют только ситуации, когда это совершенно необходимо — скажем, для оказания услуги. Так, мы сообщим водителю „Яндекс.Такси“, где вы находитесь, чтобы он мог забрать вас. Когда вы покупаете билет на „Яндекс.Афише“, мы можем передать ваши данные продавцу, чтобы вы этот билет получили», — пояснили ТАСС в компании.

Комментарий Роскомнадзора

В Роскомнадзоре, со своей, стороны придерживаются позиции, что законодательство о персональных данных не ограничивает возможности использования программных средств, функционал которых предполагает сбор персональных данных.

«При этом нужно понимать, что сбор и дальнейшая обработка персонифицированной информации может осуществляться только на основании закрытого перечня правовых оснований, предусмотренных законом о персональных данных, соблюдением требований конфиденциальности и безопасности, а также с обеспечением локализации баз данных на территории РФ», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.