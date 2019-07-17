Россия готовит реформу Конституции, чтобы продлить власть Путина

Источник материала: Ежедневник





Высшее руководство России продолжает готовить население к масштабной реформе Конституции, которая может впервые за 30 лет перекроить систему институтов государственной власти в стране.

Идею изменить основной закон, которую осенью прошлого года обозначил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, доверили для продвижения спикеру ГосДумы Вячеславу Володину, пишет finanz.ru .

Второй раз за полгода Володин, бывший замруководителя администрации президента и автор доктрины «нет Путина - нет России», призвал «актуализировать Конституцию», чтобы «адаптировать ее к современности».

В опубликованной в среду статье в «Парламентской газете» Володин объясняет необходимость реформы тем, что изменилась матрица «понятий», по которым живет российское общество, прежде всего представления о достойной жизни и свободе.

Действующая конституция была принята в 1993 году «в крайне тяжелое и сложное для страны время», напоминает он: «достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад - это совершенно разное наполнение этих понятий».

«Точечные конституционные новации» требуются, чтобы изменить «баланс в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти», предлагает Володин.

Госдуме, по его мнение, нужно больше полномочий для контроля над правительством, состав которого, как утверждает спикер, в настоящий момент определяется исключительно премьер-министром, и даже президент не имеет возможности «опереться на альтернативную позицию».

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», - пишет Володин.

«Данный подход полностью соответствует распространённой в мировой конституционной практике доктрине «живой Конституции», необходимость реализации которой в нашей стране постоянно подчеркивает председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин», - напоминает он.

Зорькин, напомним, предлагал скорректировать «либерально-индивидуалистический подход к правопониманию», заменив его на «идеи соборности, всеединства и всечеловечности», выраженные в трудах русских философов конца XIX века.

«Попытки навязать <…> обществу не свойственные ему представления о достоинстве человека <…> могут быть эффективны лишь в весьма ограниченных пределах», - писал он в «Российской газете».

Конечная цель конституционной реформы - это продление пребывания у власти президента Владимира Путина, у которого в 2024 году истекает «второй срок подряд», рассказали Bloomberg близкие к Кремлю источники.

Для этого рассматривается сценарий перераспределения полномочий: президент может превратиться в номинальную фигуру с представительскими функциями, а основные рычаги власти могут отойти премьеру.

Напрямую о том, что премьер будет назначаться Госдумой, источники Bloomberg не говорят, но подчеркивают, что у властей должен быть полный контроль над парламентом. Для этого Думе надо придать дополнительную легитимность - это предполагается сделать, повысив до 75% долю депутатов, избираемых по одномандатным округам.

Другой сценарий, по данным Bloomberg, заключается в объединении России и Белоруссии в одно государство, которое Путин мог бы возглавить. Однако помимо протестов президента Александра Лукашенко в Москве опасаются, что идею не одобрит белорусское общество.

Официальная позиция Кремля по конституционной реформе медленно, но уверенно движется в сторону одобрения.

В марте 2018 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что нет «ни малейшего повода думать, что Путин намерен адаптировать Конституцию к персональной политической воле». В январе 2019-го Песков заявил, что у Кремля «нет позиции». А в среду, 17 июля, он назвал идею Володина достойной обсуждения.

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«Это точка зрения одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», - заявил Песков