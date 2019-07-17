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Россия готовит реформу Конституции, чтобы продлить власть Путина
18.07.2019 13:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Высшее руководство России продолжает готовить население к масштабной реформе Конституции, которая может впервые за 30 лет перекроить систему институтов государственной власти в стране.
Идею изменить основной закон, которую осенью прошлого года обозначил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, доверили для продвижения спикеру ГосДумы Вячеславу Володину, пишет
Второй раз за полгода Володин, бывший замруководителя администрации президента и автор доктрины «нет Путина - нет России», призвал «актуализировать Конституцию», чтобы «адаптировать ее к современности».
В опубликованной в среду статье в «Парламентской газете» Володин объясняет необходимость реформы тем, что изменилась матрица «понятий», по которым живет российское общество, прежде всего представления о достойной жизни и свободе.
Действующая конституция была принята в 1993 году «в крайне тяжелое и сложное для страны время», напоминает он: «достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад - это совершенно разное наполнение этих понятий».
«Точечные конституционные новации» требуются, чтобы изменить «баланс в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти», предлагает Володин.
Госдуме, по его мнение, нужно больше полномочий для контроля над правительством, состав которого, как утверждает спикер, в настоящий момент определяется исключительно премьер-министром, и даже президент не имеет возможности «опереться на альтернативную позицию».
«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», - пишет Володин.
«Данный подход полностью соответствует распространённой в мировой конституционной практике доктрине «живой Конституции», необходимость реализации которой в нашей стране постоянно подчеркивает председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин», - напоминает он.
Зорькин, напомним, предлагал скорректировать «либерально-индивидуалистический подход к правопониманию», заменив его на «идеи соборности, всеединства и всечеловечности», выраженные в трудах русских философов конца XIX века.
«Попытки навязать <…> обществу не свойственные ему представления о достоинстве человека <…> могут быть эффективны лишь в весьма ограниченных пределах», - писал он в «Российской газете».
Конечная цель конституционной реформы - это продление пребывания у власти президента Владимира Путина, у которого в 2024 году истекает «второй срок подряд»,
Для этого рассматривается сценарий перераспределения полномочий: президент может превратиться в номинальную фигуру с представительскими функциями, а основные рычаги власти могут отойти премьеру.
Напрямую о том, что премьер будет назначаться Госдумой, источники Bloomberg не говорят, но подчеркивают, что у властей должен быть полный контроль над парламентом. Для этого Думе надо придать дополнительную легитимность - это предполагается сделать, повысив до 75% долю депутатов, избираемых по одномандатным округам.
Другой сценарий, по данным Bloomberg, заключается в объединении России и Белоруссии в одно государство, которое Путин мог бы возглавить. Однако помимо протестов президента Александра Лукашенко в Москве опасаются, что идею не одобрит белорусское общество.
Официальная позиция Кремля по конституционной реформе медленно, но уверенно движется в сторону одобрения.
В марте 2018 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что нет «ни малейшего повода думать, что Путин намерен адаптировать Конституцию к персональной политической воле». В январе 2019-го Песков заявил, что у Кремля «нет позиции». А в среду, 17 июля, он назвал идею Володина достойной обсуждения.«Это точка зрения одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», - заявил Песков
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Высшее руководство России продолжает готовить население к масштабной реформе Конституции, которая может впервые за 30 лет перекроить систему институтов...
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