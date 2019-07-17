Алон Шогам: «Связи между Израилем и Беларусью больше семейные...»

Задача дипкорпуса
- Господин Посол, Вы более четверти века на дипломатической работе. Насколько интересна Вам посольская миссия в Беларуси? Чем обусловлен тот факт, что в становлении Израиля как государства выходцы из Беларуси сыграли очень важную роль? Благодаря чему Государство Израиль за столь короткий срок достигло невероятных высот в сельском хозяйстве, медицине, образовании и многих других сферах деятельности? Что для Вас, как политика, является основным в отношениях между нашими странами?..
- Действительно, мне, как сотруднику дипкорпуса с немалым опытом, работать в Беларуси чрезвычайно интересно. Начнем с того, что я пришел сюда не на пустое место и мне не пришлось начинать все сначала. Предыдущие послы очень много сделали для установления и укрепления дружеских связей между Израилем и Беларусью, мне остается только поддерживать эти отношения и выводить на новый уровень.
Наши дипломаты вынуждены постоянно мониторить взгляды на Израиль со стороны, потому что страна все время на виду, она всегда в мировых новостях, с ней, часто необоснованно, связывают многие проблемы, возникающие на Ближнем Востоке. Поэтому задача дипкорпуса - по возможности разъяснять и исправлять неправильное отношение к Израилю. Еврейские общины живут по всему миру, потому нам небезразлично, кто, что и как думает о нашей стране. В Беларуси выполнять свою миссию легко. Я не один раз повторял: связи между нами больше семейные, чем политические.
Многие считают, что беспроблемные отношения между странами – заслуга президентов и дипломатов, а все конфликты – их недоработка. Отчасти это так. Но еще несколько лет назад многие думали: если урегулировать вопросы между Израилем и Палестиной, то на Ближнем Востоке будет рай на земле. Сегодня мы реально видим, как много в исламском мире других проблем, никак не связанных ни с Палестиной, ни с Израилем. И ни наше правительство, ни палестинское не может повлиять на агрессорские действия «Хезболлы» через Сирию, Ливан или Иран. Но, с другой стороны, пришло осознание того, что проблемы, естественно, остаются и рано или поздно коснутся Израиля. Мы понимаем: это наша судьба, и, находясь много лет в состоянии войны, все равно успешно развиваемся как государство.
Помните апельсины в СССР?
В становлении Государства Израиль важную роль сыграли уроженцы Беларуси, в разное время и по разным причинам выехавшие из страны. Четверо из десяти президентов, десятки министров и значимых людей в нашем правительстве родом из Беларуси. Это объясняется в первую очередь тем, что здесь, на белорусской земле, проходила черта оседлости еврейского народа, а чем ближе ты находишься к этой черте, тем ты способнее и талантливее. Самые мудрые еврейские семьи 100-150 лет жили именно здесь. Они рисковали, они приспосабливались, чтобы сохранить иудейскую культуру и традиции в условиях отнюдь не благоприятных.
Нельзя сказать, что и после создания независимого Государства Израиль все было спокойно и легко. Народ маленькой страны, в недрах которой почти нет полезных ископаемых, очень мало воды, острая нехватка плодородных земель, вынужден был искать новые формы и методы ведения хозяйства, чтобы сначала прокормить себя, а потом пытаться что-то экспортировать.
Тогда правительство страны сделало упор на интеллектуальный потенциал, в результате чего сельское хозяйство, к примеру, из «агро» превратилось в «техно». Мы научились выращивать помидоры в вертикальных трубах над землей, а клубнику - в контейнерах, висящих в воздухе. Арбузы у нас растут на деревьях, и мякоть у них может быть желтого цвета, причем не менее вкусной.
Страна, в которой несколько десятилетий назад существовала карточная система распределения продуктов, сейчас экспортирует сельхозпродукцию на полтора миллиарда долларов ежегодно. Ну, что-что, а торговать израильтяне умеют. Помните знаменитые мандарины и апельсины, которые продавались в Советском Союзе к Новому Году? На них клеилась маркировка: черный ромбик с надписью «Maroc». На самом деле это не марокканские, а израильские цитрусовые. Такова была внешняя торговая политика между СССР и Израилем. А в то же время точно такие же плоды с надписью «Jaffa» поставлялись на европейский рынок.
В животноводстве Израиля тоже свои рекордсмены. Например, коров у нас мало, но каждая из них дает молока больше, чем знаменитые голландские и американские «буренки»: в среднем по 12 000 литров в год. Все процессы содержания животных автоматизированы. Даже дойка: корова сама решает, когда ей надо отдать молоко. Все происходит без участия доярок, скотников, животноводов. А чтобы коровам не было скучно, на фермах звучит классическая музыка.
Коллективная память
Кроме того, само израильское общество устроено несколько иначе, чем во всем мире. Наша молодежь, независимо от того, девушка ты или юноша, в 18 лет идет служить в армию на 3 года. Они живут в полевых палатках, одновременно получая какую-то специальность, причем необязательно военную. За это время они решают, пожалуй, главный для себя вопрос - кем быть. В результате израильское общество получает не юнцов, привыкших к домашнему уюту и маминому холодильнику, а взрослых самодостаточных молодых людей, знающих, чего они хотят.
Кстати, в Белорусском государственном медицинском университете специально для израильских студентов создана группа, в которой обучаются молодые люди, отслужившие в армии. И, поверьте, уровень их подготовки существенно отличается от уровня выпускников средней школы.
Сегодня много белорусов приезжают в Израиль для того, чтобы прикоснуться к религиозным святыням. Развивается так называемый паломнический туризм. Израильтяне, причем не только уроженцы Беларуси, с удовольствием прилетают в вашу страну, чтобы в первую очередь насладиться замечательной природой: озерами, лесами, березовыми рощами. Тем, чего у нас нет. У меня часто спрашивают: когда уйдет то поколение людей, которое помнит Советский Союз, поедет ли молодежь Израиля в Беларусь? Я абсолютно уверен: поедет. Потому что израильское общество традиционно сильно коллективной памятью. Уже сейчас у молодых людей нашей страны есть такое понятие, как наследнический туризм. И они едут в Беларусь, чтобы найти тот вишневый сад, в тени которого на качелях качалась чья-то бабушка, ту речку, например, в Мозыре, на берегу которой познакомились их родители, те памятники жертвам Холокоста, увековеченные в вашей стране.
Один умный человек как-то сказал, что обращение с евреями в стране – признак ее цивилизованности.
Мне легко работать в Беларуси. Здесь с благодарностью и пониманием относятся к тем, кто, будучи рожденными на этой земле, сделал что-то полезное и нужное людям. Будь то в Израиле, или в Америке, или в любом другом уголке земного шара, куда занесла их судьба.
Я очень много езжу по стране, встречаюсь с представителями разных конфессий, с администрациями регионов, со следопытами поисковых отрядов, вместе с которыми мы пытаемся научить современников помнить о том, что произошло в прошлом и не дать истории мешать современной жизни.
СПРАВКА «АиФ»
Алон Шогам родился в 1965 г. в Риге. В начале 1970-х годов семья переехала в Израиль. С 1995 г. – на дипломатической службе: работал в посольствах Израиля в Киеве, Праге и Пекине, с 2009 по 2016 гг. возглавлял консульский отдел МИД Израиля, затем – управление Евразии. Магистр политических наук. Владеет ивритом, русским, английским, чешским, китайским и французским языками. Алон Шогам назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Беларусь в ноябре 2016 г.