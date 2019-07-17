Алон Шогам: «Связи между Израилем и Беларусью больше семейные...»

Источник материала: Аргументы и факты

Задача дипкорпуса

- Господин Посол, Вы более четверти века на дипломатической работе. Насколько интересна Вам посольская миссия в Беларуси? Чем обусловлен тот факт, что в становлении Израиля как государства выходцы из Беларуси сыграли очень важную роль? Благодаря чему Государство Израиль за столь короткий срок достигло невероятных высот в сельском хозяйстве, медицине, образовании и многих других сферах деятельности? Что для Вас, как политика, является основным в отношениях между нашими странами?..

- Действительно, мне, как сотруднику дипкорпуса с немалым опытом, работать в Беларуси чрезвычайно интересно. Начнем с того, что я пришел сюда не на пустое место и мне не пришлось начинать все сначала. Предыдущие послы очень много сделали для установления и укрепления дружеских связей между Израилем и Беларусью, мне остается только поддерживать эти отношения и выводить на новый уровень.

Наши дипломаты вынуждены постоянно мониторить взгляды на Израиль со стороны, потому что страна все время на виду, она всегда в мировых новостях, с ней, часто необоснованно, связывают многие проблемы, возникающие на Ближнем Востоке. Поэтому задача дипкорпуса - по возможности разъяснять и исправлять неправильное отношение к Израилю. Еврейские общины живут по всему миру, потому нам небезразлично, кто, что и как думает о нашей стране. В Беларуси выполнять свою миссию легко. Я не один раз повторял: связи между нами больше семейные, чем политические.

Многие считают, что беспроблемные отношения между странами – заслуга президентов и дипломатов, а все конфликты – их недоработка. Отчасти это так. Но еще несколько лет назад многие думали: если урегулировать вопросы между Израилем и Палестиной, то на Ближнем Востоке будет рай на земле. Сегодня мы реально видим, как много в исламском мире других проблем, никак не связанных ни с Палестиной, ни с Израилем. И ни наше правительство, ни палестинское не может повлиять на агрессорские действия «Хезболлы» через Сирию, Ливан или Иран. Но, с другой стороны, пришло осознание того, что проблемы, естественно, остаются и рано или поздно коснутся Израиля. Мы понимаем: это наша судьба, и, находясь много лет в состоянии войны, все равно успешно развиваемся как государство.

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Помните апельсины в СССР?



Алон Шогам Фото: АиФ

В становлении Государства Израиль важную роль сыграли уроженцы Беларуси, в разное время и по разным причинам выехавшие из страны. Четверо из десяти президентов, десятки министров и значимых людей в нашем правительстве родом из Беларуси. Это объясняется в первую очередь тем, что здесь, на белорусской земле, проходила черта оседлости еврейского народа, а чем ближе ты находишься к этой черте, тем ты способнее и талантливее. Самые мудрые еврейские семьи 100-150 лет жили именно здесь. Они рисковали, они приспосабливались, чтобы сохранить иудейскую культуру и традиции в условиях отнюдь не благоприятных.

Нельзя сказать, что и после создания независимого Государства Израиль все было спокойно и легко. Народ маленькой страны, в недрах которой почти нет полезных ископаемых, очень мало воды, острая нехватка плодородных земель, вынужден был искать новые формы и методы ведения хозяйства, чтобы сначала прокормить себя, а потом пытаться что-то экспортировать.

Тогда правительство страны сделало упор на интеллектуальный потенциал, в результате чего сельское хозяйство, к примеру, из «агро» превратилось в «техно». Мы научились выращивать помидоры в вертикальных трубах над землей, а клубнику - в контейнерах, висящих в воздухе. Арбузы у нас растут на деревьях, и мякоть у них может быть желтого цвета, причем не менее вкусной.

Страна, в которой несколько десятилетий назад существовала карточная система распределения продуктов, сейчас экспортирует сельхозпродукцию на полтора миллиарда долларов ежегодно. Ну, что-что, а торговать израильтяне умеют. Помните знаменитые мандарины и апельсины, которые продавались в Советском Союзе к Новому Году? На них клеилась маркировка: черный ромбик с надписью «Maroc». На самом деле это не марокканские, а израильские цитрусовые. Такова была внешняя торговая политика между СССР и Израилем. А в то же время точно такие же плоды с надписью «Jaffa» поставлялись на европейский рынок.

В животноводстве Израиля тоже свои рекордсмены. Например, коров у нас мало, но каждая из них дает молока больше, чем знаменитые голландские и американские «буренки»: в среднем по 12 000 литров в год. Все процессы содержания животных автоматизированы. Даже дойка: корова сама решает, когда ей надо отдать молоко. Все происходит без участия доярок, скотников, животноводов. А чтобы коровам не было скучно, на фермах звучит классическая музыка.

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Коллективная память

Кроме того, само израильское общество устроено несколько иначе, чем во всем мире. Наша молодежь, независимо от того, девушка ты или юноша, в 18 лет идет служить в армию на 3 года. Они живут в полевых палатках, одновременно получая какую-то специальность, причем необязательно военную. За это время они решают, пожалуй, главный для себя вопрос - кем быть. В результате израильское общество получает не юнцов, привыкших к домашнему уюту и маминому холодильнику, а взрослых самодостаточных молодых людей, знающих, чего они хотят.

Кстати, в Белорусском государственном медицинском университете специально для израильских студентов создана группа, в которой обучаются молодые люди, отслужившие в армии. И, поверьте, уровень их подготовки существенно отличается от уровня выпускников средней школы.

Сегодня много белорусов приезжают в Израиль для того, чтобы прикоснуться к религиозным святыням. Развивается так называемый паломнический туризм. Израильтяне, причем не только уроженцы Беларуси, с удовольствием прилетают в вашу страну, чтобы в первую очередь насладиться замечательной природой: озерами, лесами, березовыми рощами. Тем, чего у нас нет. У меня часто спрашивают: когда уйдет то поколение людей, которое помнит Советский Союз, поедет ли молодежь Израиля в Беларусь? Я абсолютно уверен: поедет. Потому что израильское общество традиционно сильно коллективной памятью. Уже сейчас у молодых людей нашей страны есть такое понятие, как наследнический туризм. И они едут в Беларусь, чтобы найти тот вишневый сад, в тени которого на качелях качалась чья-то бабушка, ту речку, например, в Мозыре, на берегу которой познакомились их родители, те памятники жертвам Холокоста, увековеченные в вашей стране.

Один умный человек как-то сказал, что обращение с евреями в стране – признак ее цивилизованности.

Мне легко работать в Беларуси. Здесь с благодарностью и пониманием относятся к тем, кто, будучи рожденными на этой земле, сделал что-то полезное и нужное людям. Будь то в Израиле, или в Америке, или в любом другом уголке земного шара, куда занесла их судьба.

Я очень много езжу по стране, встречаюсь с представителями разных конфессий, с администрациями регионов, со следопытами поисковых отрядов, вместе с которыми мы пытаемся научить современников помнить о том, что произошло в прошлом и не дать истории мешать современной жизни.

СПРАВКА «АиФ»

Алон Шогам родился в 1965 г. в Риге. В начале 1970-х годов семья переехала в Израиль. С 1995 г. – на дипломатической службе: работал в посольствах Израиля в Киеве, Праге и Пекине, с 2009 по 2016 гг. возглавлял консульский отдел МИД Израиля, затем – управление Евразии. Магистр политических наук. Владеет ивритом, русским, английским, чешским, китайским и французским языками. Алон Шогам назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Беларусь в ноябре 2016 г.