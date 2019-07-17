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Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ

18.07.2019 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
АиФ

Специалисты пришли к следующим выводам:

  • Количество вакансий в ИТ растет

Во 2 квартале 2019 года по количеству размещаемых вакансий на сайте rabota.tut.by сфера ИТ заняла 2 место (12,4% общего количества вакансий), на первом традиционно профессиональная область «Продажи». Количество ежедневно доступных вакансий в ИТ во 2 квартале увеличилось на 2,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 
  • ИТ-соискатели стали активнее

Доля резюме ИТ-специалистов выросла до 5,2% общего количества, размещенных на сайте. Наиболее активным месяцем по поиску работы в ИТ-сфере оказался апрель. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во 2 квартале 2019 года соискатели были более активны: 9 113 резюме (+12%) против 8 135 резюме.

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 
  • ТОП в ИТ – программирование и разработка

Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавили «Программирование, разработка» и «Инженер». Но впервые за долгое время в данный ТОП-5 попала специализация «Тестирование».

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 
Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 
  • Конкуренция в ИТ стабильна

В течение нескольких последних кварталов тенденции ИТ-сферы и общего рынка труда немного разошлись. Так, например, во 2 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом общая конкуренция снизилась. В области ИТ конкуренция же стабильна с конца 2018 года – 2,8 резюме на 1 вакансию.

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 
  • Заработные платы в ИТ остаются высокими

Наиболее востребованными во 2 квартале, как и в 1 квартале, стали QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены наиболее востребованные позиции с аналитикой заработных плат.

Белорусы стали более активно искать работу в сфере ИТ
 

Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.

Если конкуренция в ИТ во 2 квартале 2019 года не сильно изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то о заработных платах такое сказать нельзя. За год выросло медианное значение заработной платы Senior’ов, работающих с PHP - +14%. А вот зарплата по .NET (Senior) осталась на уровне $3 тыс.

Говоря о специалистах уровня Middle, можно заметить, что медианные значения заработной платы .NET и Java developers выросли на 16,7% и 20%, соответственно. Противоположная ситуация наблюдается с JS (-13,5%), PHP (-15,6%) и QA (-3,3%).

Также, следует отметить, что почти 60% вакансий размещены для соискателей с опытом 1-3 года. 22,4% вакансий доступны для новичков и специалистов без опыта.

 
 
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Сервис по поиску работы и подбору персонала в Беларуси РАБОТА.TUT.BY проанализировал данные по работе в ИТ.
 
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