В Борисове с дома полотном рухнула свежая штукатурка

Источник материала: Tut.by

Три недели назад в Борисове на улице Чапаева утепляли дом № 43. Через неделю штукатурка на торце дома обрушилась. Об этом пишет издание ex-press.by.

Дом, по словам местных жителей, обслуживает ЖЭУ-2 Борисова. Две недели рухнувшей штукатуркой никто не занимался, после чего борисовчане начали писать в соцсети.









Недавно здесь делали ремонт. Плиты утеплителя остались на месте, но штукатурка рухнула полотном вниз. К счастью, никто при этом не пострадал.







