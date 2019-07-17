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В Борисове с дома полотном рухнула свежая штукатурка
Источник материала: Tut.by
Три недели назад в Борисове на улице Чапаева утепляли дом № 43. Через неделю штукатурка на торце дома обрушилась. Об этом
Дом, по словам местных жителей, обслуживает ЖЭУ-2 Борисова. Две недели рухнувшей штукатуркой никто не занимался, после чего борисовчане начали писать в соцсети.
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Недавно там проводили ремонт на фасаде.
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