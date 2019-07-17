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Найдена женщина, которая осквернила здание на улице Зыбицкой в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом.
Как
Действиям жительницы Минска даётся правовая оценка. Если они будут квалифицированы по статье «Надругательство над историко-культурными ценностями», то женщине будет грозить наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.
Правоохранители благодарят граждан, которые проявили бдительность.
Напомним, инцидент произошёл 13 мая.
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Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, личность гражданки установлена. Ею...
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