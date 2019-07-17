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Найдена женщина, которая осквернила здание на улице Зыбицкой в Минске

18.07.2019 13:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, личность гражданки установлена. Ею оказалась ранее не судимая 55-летняя минчанка. Когда её попросили объяснить причину своих действий, женщина пояснила, что испытывает неприязнь к церкви.

Действиям жительницы Минска даётся правовая оценка. Если они будут квалифицированы по статье «Надругательство над историко-культурными ценностями», то женщине будет грозить наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Правоохранители благодарят граждан, которые проявили бдительность.

Напомним, инцидент произошёл 13 мая.

Камера запечатлела, как женщина осквернила здание, признанное историко-культурной ценностью (подробности здесь).

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, личность гражданки установлена. Ею...
 
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