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«Подписано порядка 40 договоров с различными субъектами». Анатолий Исаченко на VI Форуме регионов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. VII Форум регионов Беларусь предлагает посвятить инвестиционному сотрудничеству. О развитии союзных связей сегодня, 18 июля, говорят в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральное событие дня – пленарное
Белорусская сторона уже обозначила ряд проблемных вопросов. В частности, есть обеспокоенность выводом прибыли российскими компаниями-резидентами. Такое заявление сделал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Кроме того, снова вернулись к теме конкуренции на общем с Россией рынке. Беларусь выступает за снятие барьеров: соревновательность должна носить здоровый характер.
Локальное взаимодействие обсудили на встрече с руководителями регионов. Известно, что сегодня также подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Программа весьма и весьма насыщенная.
Всего же на форуме участвуют более полусотни российских и все белорусские регионы. В целом, ожидается подписание 60 соглашений. Форум является действенной площадкой по вопросам от малой интеграции до урегулирования вопросов союзного масштаба.
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«Подписано порядка 40 договоров с различными субъектами». Анатолий Исаченко на VI Форуме регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. VII Форум регионов Беларусь предлагает посвятить инвестиционному сотрудничеству. О развитии союзных связей сегодня, 18 июля, говорят в...
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