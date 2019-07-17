Тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета обнаружено в Бресте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте по месту жительства было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.

По сведениям Следственного комитета, погибшим является 32-летний водитель УСК по Брестской области. Согласно предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.

Уточняется, что сотрудник находился в трудовом отпуске. Предполагается, что выстрел был сделан из ружья. Оружие зарегистрировано, у погибшего было разрешение на охоту.

По факту случившегося ведётся проверка.