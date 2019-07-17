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Тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета обнаружено в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте по месту жительства было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.
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Уточняется, что сотрудник находился в трудовом отпуске. Предполагается, что выстрел был сделан из ружья. Оружие зарегистрировано, у погибшего было разрешение на охоту.
По факту случившегося ведётся проверка.
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Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте по месту жительства было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. По сведениям Следственного комитета, погибшим...
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